Le constructeur Silverstone est assez réputé pour ses boîtiers PC, nous avions d'ailleurs testé sur le Comptoir le RL08, qui finalement peine à convaincre. La société avait aussi lancé son LUCID LD03 dans sa version Airflow, un produit au look original et surtout mieux ventilé que l'ancienne version. Ce n'est pas tout, comme vous devez le savoir, la marque fait aussi dans le refroidissement, avec ses PF120 et PF240, que nous avons également pu essayer sur CDH. Eh bien, pour le coup, nous allons parler d'une alimentation - ah, on vous a mal teasé le truc - avec l'arrivée de la DA1650.

La nomenclature n'a pas dû vous laisser de marbre, oui, c'est bien un modèle 1650W, de quoi alimenter quelques tours modernes. On retrouve un bloc totalement modulaire et équipé d'un refroidissement 135 mm semi-passif. En dessous de 500W environ, le ventilateur ne tournera pas et donc exit le bruit dans votre PC - bon si vous n'avez pas le rad stock CPU derrière. Au niveau du roulement, nous sommes sur de l'hydraulique, donc moins durable, mais offrant bien moins de nuisances sonores. Nous savons que le bloc est équipé d'un unique rail +12V et qu'en plus de proposer une certification 80 Plus Gold, il est équipé de la plupart des protections contre les surtensions. On retrouve comme d'habitude - chez toutes les marques - le blabla sur les super condensateurs japonais et la solidité du produit.

Nous n'avons rien d'officiel sur le bloc à proprement parler, mais il se pourrait que la marque ait fait appel à l'OEM Enhance Electronics comme cela était le cas sur la "Strider Gold S" en 1500W. Au niveau des connectiques, on trouve le traditionnel 24 broches, deux connecteurs 4+4 pins CPU et surtout, pas moins de douze connecteurs pour GPU en 8 et 6 pins. Pour le reste, vous trouverez ce qu'il faut en SATA ou Molex - si quelques équipements l'utilisent encore... ah oui les pompes.

Au niveau du prix, sachez que cela devrait chiffrer, surtout pour une alimentation de ce calibre, équipée des certifications ETA A ou Lambda S+ provenant des organismes d'accréditation Cybernetics et ETA International. Pas beaucoup de concurrents face à un tel engin, on pourra éventuellement citer la Enermax Platimax en 1700W ou bien la Corsair AX1600i en 1600W. Ces deux modèles sont en revanche certifiés Platinum ou Titanium, celui de Silverstone devrait en théorie se positionner dans un tarif plus agressif que ses concurrents. La marque a annoncé ces derniers jours un tarif conseillé de 330$ avec une garantie de 5 ans.