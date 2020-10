Serious Sam 4 est là depuis quelques jours, et il alterne le chaud et le froid. Le chaud, parce que c'est un vrai Serious Sam, avec des endroits ouverts, balayés par des salves d'ennemis tous aussi plus teubés les uns que les autres. Le froid parce que techniquement, c'est quand même pas l'extase, loin de là. Mais on retrouve bien l'ADN de la série, et la patte de son Serious Engine 4. Pour l'anecdote, il mouline sous les 3 API, DX11, DX12 et Vulkan. Y a-t-il un intérêt ? Nous allons le voir bientôt.

Gamegpu a testé le jeu sur ses 3 définitions, et les 3 API. Le fait est que dès le 1080p, ça mouline déjà très bien, quelle que soit l'API, avec, comme on s'en doutait, une meilleure tenue des Geforce sous DX11, et des Radeon plus fringantes sous DX12 et Vulkan, surtout la Radeon VII qui se classe quasiment au niveau des premières Geforce. Sous Vulkan, les cartes vertes également montent d'un niveau, comme les Radeon, mais ces dernières restent derrière.

En 1440p, la Radeon VII confirme qu'elle est la meilleure des Radeon, à quelques encablures des Geforce, sous DX11, DX12 et Vulkan, l'avantage revenant encore aux verts. Pascal se porte très bien, sur ce moteur, la GTX 1070 Ti étant au niveau de la RX 5700. Enfin, en UHD, le mode DX11 est le plus performant, quelle que soit la carte, avec des moyennes qui sont élevées, imaginez que la GTX 1070 est la dernière carte à offrir plus de 40 images par seconde. On notera que la RTX 2060 est derrière cette GTX 1070 en UHD !

Au final, pas de gros reproches à faire, ça pédale bien pour une grande quantité de GPU, y compris en UHD, et nous serions tentés de dire heureusement vu qe le jeu ne bat pas des sommets visuels pour un titre de 2020 ! Mais il a fallu un hotfix pour arriver à ça...