Une fois de plus chez Acer, c’est en Chine sur le site taobao.com qu’est apparu un nouveau modèle chez la marque, un Predator X34 S, alors qu’on attend aussi toujours chez le constructeur la commercialisation des modèles Predator XB323U et X38p ! Un tel Predator est toutefois attendu pour prendre la relève des précédent X34 et X34p, et avec quelles nouveautés ?

Visiblement, pas de changement de design.

On aurait toujours affaire à un écran ultrawide 34 pouces 21:9 comme avant et toujours incurvé 1900 R avec une définition 3440 x 1440, a priori pas d’évolution de ce côté-ci. Par contre, il afficherait cette fois-ci un taux de rafraîchissement en hausse à 200 Hz (contre 120 Hz maximum sur le X34p), une première pour cette diagonale, si l’on omet le PG35VQ 35 pouces d’ASUS et Predator X35, tous deux en dalle VA. En parlant de cela, elle serait encore une fois de type IPS sur le X34 S, une référence Nano-IPS de chez LG Display, avec un temps de réponse pouvant être réduit jusqu’à 0,5 ms GTG — une réduction sympathique par rapport aux 4 ms du Predator X34p. On ne sait toutefois pas si ces 200 Hz seront natifs ou obtenus après overclocking, on peut aussi supputer l’utilisation d’une dalle LG fonctionnant nativement à 144 Hz déjà présente sur d’autres modèles. Enfin, ce X34 S serait aussi l’un des rares nouveaux écrans à utiliser encore un vrai module G-Sync de Nvidia.

Quoi d’autre ? Un contraste 1000:1, une luminosité de 400 à 550 cd/m2, 1,07 milliard de couleurs (10-bit) et une espace de couleur DCI-P3 à 98 %, le tout calibré avec un delta E

Sur le site asiatique, la disponibilité est annoncée pour le 17 décembre 2020, on se doute qu’il se passera probablement encore pas mal de temps avant de le voir venir chez nous, c’est une annonce officielle du constructeur qu’il faudra attendre pour le savoir. Le Predator X34 S est affiché pour l’instant à 9999 yuans, ce qui donne 1255 € en conversion brute, rappelant le MSRP du Predator X34 original, un prix qui nous parait assez réaliste compte tenu des spécifications et du segment visé. Bon, toujours pas l’ombre d’un concurrent pour le PG35VQ d’ASUS chez Acer… (source)