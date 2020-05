Ça bouge encore un peu du côté de chez Noctua, bien connu pour ses machins beiges/bordeaux parfois difficiles à accepter pour certains, mais ces derniers peuvent désormais compter sur un catalogue chromax toujours plus complet. Le dernier grand lancement de la marque a déjà vu 3 grandes références du catalogue passer du côté obscur, mais dont le non moins fameux NH-U12A était malheureusement absent, au grand dam des fans désireux d’une version plus facile à accorder avec le reste de leur boîtier.

La raison du « retard » parait assez simple. On s’imagine qu’à ce stade Noctua maîtrise parfaitement le passage à la peinture noire du radiateur, le problème étant plutôt du côté de l’excellent ventilateur NF-A12x25 en sterrox de la marque et dont la coloration du plastique spécial serait difficile. Toutefois, on sait déjà depuis novembre dernier que Noctua a planifié cette nouvelle version chromax pour la première moitié de 2020, et Overclock3D aurait même confirmé fin avril auprès de Noctua que le modèle — décidément très anticipé — arriverait plus précisément durant l’été !

Coming soon! — Noctua (@Noctua_at) April 24, 2020

Ce qui nous amène maintenant aussi au ventirad NH-U12A, monté de deux NF-A12x25 et dont nous vous invitons d’ailleurs à relire le test. Hier, un utilisateur de Reddit a partagé son échange (ici) avec le service client de la marque, à qui avait été posée (une énième fois ?) la question « Wesh, il es ou le NH-U12A Chraume Max ?" et à laquelle l’agent a répondu que Noctua espère le lancer durant le troisième trimestre de 2020 (peut-être en compagnie du monstre fanless ?).

Notons qu’un autre utilisateur du forum avait apparemment posé une question identique un peu plus tôt dans l’année et dont la réponse plaçait le NH-U12A chromax vaguement vers Q2/Q3 2020. Covid-19 étant certainement passé par là, on peut penser que les choses ont dû être un peu chamboulées.



Dans tous les cas, tout en restant prudent, on peut tout de même avoir l’assurance que le NH-U12A chromax et sa paire d’A12x25 chromax ne devraient être plus qu’une question de mois. De plus, clairement très attendu par les amateurs, leur succès semble assez acquis.