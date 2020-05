Il n'y a rien de plus énervant durant les sessions de jeu que d'entendre les différents bruits de fond qui émanent des micros des copains, comme des bruits de mastication ou votre voisin qui s'amuse à tondre la pelouse pour la 3ème fois de la semaine. Mais blague à part, ces petits soucis peuvent devenir vite lassant et certains joueurs aimeraient pouvoir profiter de leur micro qu'importe l'environnement, et les solutions à base d'utilisation de deep learning commencent à apparaître, comme chez NVIDIA avec le RTX Voice ou sur Discord avec Krisp. Cette fois-ci un nouveau concurrent arrive sur ce marché : MSI, qui propose une solution logicielle complète pour gérer le bruit ambiant avec son Sound Tune Software.

Le système se base sur un réseau de neurones spécialement entraîné pour comprendre les voix telles que le cerveau humain les traite, tout du moins selon MSI. Ainsi, près d'un demi-million d'échantillons ont été utilisés pour analyser différents environnements et extraire les voix humaines pertinentes dans les conversations en ligne. L'avantage du Sound Tune Software est qu'il est présent sur les sons entrants - c'est-à-dire votre microphone - mais aussi sur les sons sortant comme vos enceintes ou votre casque. Ainsi, l'effet est double et pourra améliorer la globalité de vos communications numériques. Par contre, il y a un point qui reste flou, c'est l'impact possible sur les performances ; pour cela, vous pourrez tester par vous-même la version d'essai en allant sur le site du fabricant. (source : MSI)