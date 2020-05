Antec et le wartecooling c’est un long fleuve assez tranquille depuis bien des années. Beaucoup moins proéminent qu’un Corsair ou Cooler Master, Antec n’a pas manqué d’animer son catalogue au fil des années, depuis les ancêtres Khüler H20 620/920 de 2011, la version H20 650 de 2014 ou le coup de fraicheur watercoolé de 2017 sauce Mercury, il s’en est tout de même passé des choses.

Bien sûr, le marché de l’AIO n’a probablement jamais été autant inondé de références - dans le silage d’une poignée d’OEM seulement - et sans avoir besoin d’aller chercher trop loin, un simple coup d’œil à notre section « Refroidissement » permet de se rendre compte que le choix ne manque pas. Forcément, de voir Antec balancer aujourd’hui un nouveau pavé dans la mare ne provoquera surement pas autant d’éclaboussures qu’à l’époque, mais voyons tout de même un peu de quoi il s’agit.

Neptune qu’ils s’appellent et ils sont deux : 120 mm et 240 mm ! Le fait que la nouvelle intégration ARGB est en tête de page annonce la couleur, la plus grande nouveauté est donc esthétique. ARGB, le ou les ventilateurs 120 mm PWM inclus le sont aussi, tout ce beau monde compatible avec les technologies de synchronisations les plus courantes, un boitier de contrôle des ventilateurs est également de la partie. Les moulins d’Antec — à brancher avec deux câbles, 4 pins et 3 pins — proposent une plage de 900 à 1600 tr/min, ce qui se traduit par 77 CFM maximum et une nuisance variable optimiste de 20 à 36 dBA. La vitesse minimum parait assez élevée, espérons que cela reste peu audible en pratique.

Le radiateur est en aluminium et aux murs de 0,28 mm d’épaisseur, et celui-ci intègre également la pompe (1,5 l/min) comme cela devient désormais monnaie courante. À l’autre bout des deux tubes en Teflon-PTFE habillés de nylon tressé se trouve ainsi le waterblock à l’épaisseur réduite, avec une couche de pâte thermique préappliquée et dont l’intérieur en cuivre vante des ailettes de 0,8 mm seulement chacune.

Enfin, on notera qu’Antec annonce une compatibilité avec tous les sockets mainstream et HEDT plus ou moins récents, y compris le TR4. Néanmoins, le waterblock, dont les dimensions sont de 65 x 65 x 40 mm, ne semble pas être particulièrement optimal pour embrasser l’énorme IHS d’un Threadripper. À voir en pratique, mais notre expérience avait prouvé que ce détail avait son importance !

Déjà disponibles, techniquement parlant les Neptunes ne feront mouiller aucun masque, l’OEM n’est pas connu, mais on serait prêt à parier sur Asetek. Heureusement, ils peuvent compter sur des tarifs conseillés assez agressifs de 69,90 € et 92,98 €, et une garantie de 3 ans. À quand la série Uranus ?