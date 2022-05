Petit vent de nouveauté chez Corsair avec l'arrivée d'un nouveau ventilateur : l'AF ELITE ! Celui-ci existera en 120 et en 140 mm, en noir ou en blanc. L'épaisseur est de 25 mm. Fait devenu rare chez Corsair, aucune version du moulin ne possédera de loupiottes intégrées, du moins pour l'instant. L'AF ELITE se distinguera des autres par l'usage d'un moteur au roulement dynamique fluide, à l'inverse du roulement à lévitation magnétique que l'on trouve dans les séries ML et ML RGB ELITE. Le ventilateur est PWM et pourra mouliner jusqu'à 1850 tr/min dans sa version 120 mm et jusqu'à 1600 tr/min s'il est 140 mm. Il support aussi le mode Zero RPM permettant de s'arrêter complètement dès lors que les températures sont suffisamment basses. L'AF ELITE devrait être plutôt silencieux avec une plage de bruit de 10 à 30 dBA.

Comme vous pouvez le voir, le style aussi s'écarte un peu des séries précédentes, particulièrement celui des pales, reprenant le fameux style du Gentle Typhoon (également emprunté par Noctua pour ses NF-A12x25, Thermaltake pour ses ToughFans et Phanteks pour ses T30 Ultimate) et désormais plus nombreuses. Corsair y vante sa technologie AirGuide, avec des pales antivortex censées générées un flux d'air étroit et puissant, par conséquent optimisé pour fournir une bonne pression statique (jusqu'à 1.93 mm-H2O) plutôt qu'un flux d'air important (jusqu'à 59,1 CFM), ce qui fait donc de cet AF ELITE un ventilateur adapté aux radiateurs.

Justement, c'est en cette même occasion que Corsair présente ses AIO de la série RGB ELITE. Vous y aurez le choix entre un H100i, H115i et un H150i, respectivement avec un radiateur de 240 mm, 280 mm et 360 mm. Vous n'y trouverez pas de très grande différence avec les dernières déclinaisons des autres séries du fabricant, la plaque de refroidissement mesure toujours 56 x 56 mm, cette dernière en cuivre et le radiateur en aluminium. Les tubes tressés en caoutchouc de la série RGB ELITE seront un peu plus longs, de 400 mm à 450 mm contre 380 mm avec les autres séries. La compatibilité iCUE est naturellement aussi de mise pour les 16 LEDs RGB présents dans le top du waterblock - un chiffre un peu moins élevé que précédemment. L'autre différence, c'est que ces AIO seront d'emblée compatibles avec le socket LGA1700, alors qu'il vous faut acheter le nécessaire séparément avec les autres séries. Corsair vante d'ores et déjà aussi la compatibilité avec le futur socket AM5. Pas dur, vu que rien ne changera par rapport à la fixation AM4.

Les prix de tout ça ? Quelle que soit la couleur, un AF120 ELITE vous coutera 23,90 € et 25,90 € si c'est du 140 mm qu'il vous faut. Pour les AIO, un H100i RGB ELITE est affiché à 155,90 €, un H115i RGB ELITE à 173,90 € et l'H150i RGB ELITE à 197,90 €. Des prix assez en phases avec le reste du marché et les habitudes tarifaires du fabricant. Dans tous les cas, la garantie sera de 5 ans. Pas de disponibilité encore pour l'instant, mais cela ne devrait pas tarder.