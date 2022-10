Défaut de parcours pour la série Lumen, introduite par Fractal Design en aout 2021 et donc nous avions testé les modèles Lumen S24, S28 et S36 RGB. De quoi s'agit-il ? Alerté dans un premier temps par des utilisateurs ayant remarqués une augmentation anormale des températures de leur CPU, le constructeur pense maintenant avoir déterminé la source potentielle du problème.

Suivant son enquête, Fractal en a conclu que la matière de soudure utilisée dans le radiateur en aluminium et des impuretés introduites durant le processus de fabrication peuvent causer une réaction avec la composition chimique du liquide de refroidissement, pouvant au fil du temps mener à une accumulation de sédiments dans le liquide et finir par bloquer les ailettes du waterblock, avec à la clé une réduction progressive de l'efficacité du refroidissement et donc une hausse des températures du CPU.

Si vous n'avez rien remarqué avec le vôtre, il est sans danger de continuer à utiliser votre exemplaire, selon Fractal Design. Néanmoins, le fabricant offre tout de même la possibilité de procéder à un échange en remplissant un formulaire à remplir directement sur son site, moyennant quelques informations, dont une preuve d'achat et le numéro de série de votre exemplaire. Attention, Fractal ne sait pas encore exactement quand vous pourrez obtenir votre Lumen de remplacement, si ce n'est que cela pourrait prendre jusqu'à 6 semaines. En effet, la marque a simultanément décidé de suspendre complètement les ventes des AIO concernés partout dans le monde, jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle version avec un radiateur corrigé et un liquide de refroidissement reformulé, et tout cela dans le cadre d'un nouveau processus de fabrication et de directives de qualité révisées. Notez que le constructeur n'a pas spécifié de référence en particulier, on peut donc en déduire que toutes les unités Lumen sont concernées.

Pour l'anecdote, l'OEM de ces Lumen est Apaltek/Apalcool. Le nom vous dit quelque chose ? C'est normal. Apaltek fabrique notamment les AIO de NZXT. Mais c'est également l'OEM des CoreLiquid 240R et 360R de MSI, qui avaient tous deux aussi été rappelés en mars dernier par MSI pour des motifs assez identiques. Enfin, Alpatek est aussi l'OEM des AIO Liqtech d'Enermax, dont les séries I, II et III furent également sujettes à ce type de problème dans diverses proportions... En fouillant la toile, on se rend compte que NZXT aussi ne semble pas avoir totalement échappé à ce type de mésaventure avec ses AIO. À l'époque des premiers soucis avec les Liqtech (2020), l'histoire disait qu'Alpatek avait du mal à déterminer quels additifs de liquide de refroidissement utiliser... Visiblement, l'OEM galère toujours, en plus d'avoir une qualité de production semblerait-il un peu aléatoire. Ce n'est donc pas cette nouvelle histoire qui va améliorer sa réputation. (Source)