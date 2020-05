Cooler Master lance une nouvelle révision de son célèbre Hyper 212 Turbo - qui n'est autre qu'un Hyper 212 en dual-fan - avec un éclairage ARGB. Ouais, cela commence à faire vraiment beaucoup de versions sur le marché (Hyper 212, 212X, Turbo...), surtout que la première version a déjà 12 ans. Une edition RGB avait déjà été lancée auparavant, mais désormais nous y trouverons de nouveaux ventilateurs Sickleflow 120 mm adressables, au lieu des anciens XTRAFLO. Ces nouveaux moulins permettent de gérer l'éclairage via une connexion 3 broches classique dédiée au RGB à brancher sur la carte mère. À noter qu'un module de contrôle maison est fourni par Cooler Master. Pas trop mal pour vous ambiancer à côté de votre PC durant votre énième session OCCT de la journée ?

Pour le reste du produit, on retrouve ce qui a fait le succès du Hyper 212 en son temps, avec quatre caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre ainsi qu'une surface de contact en direct-touch permettant en théorie un transfert thermique amélioré. Bien sûr, cette version turbo se différencie par la présence d'un second ventilateur en configuration push/pull, faisant généralement gagner quelques degrés. Les nouveaux ventilateurs tournent au minimum à 600 tr/m et pourront accélérer jusqu'à 1800 tr/m, avec un débit d'air de 61 CFM et des nuisances sonores de 27 dBA. On perd donc un poil en vélocité face à l'ancien modèle qui proposait 82.9 CFM, mais moulinait par contre à 2000 tr/m et cassait les oreilles avec 36 dBA. Le produit est compatible avec l'ensemble des sockets récents (LGA2066, LGA1200, LGA115X et AM4).

En résumé, cette nouvelle version n'apporte pas grand-chose (on est sympa...), mis à part un éclairage RGB à la mode, contrôlable, pour le plaisir - ou pas - de varier les couleurs. On regrettera que cette version utilise encore le modèle classique du Hyper 212 et non la version Black - testée ici - au look plus moderne. Reste que le prix sera possiblement augmenté avec le changement de ventilateurs et bien que la marque n'ait pas encore annoncé de tarif, on peut s'attendre à plus de 50 euros, un poil au-dessus du Turbo classique. (source : Techpowerup)