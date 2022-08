Finalement, il n'y a pas que la NAND qui verrait ses prix baisser plus que prévu ! TrendForce a également revu ses prévisions pour les prix de la DRAM pour Q3 et Q4 2022, et il faut reconnaitre que cela se présente assez bien pour ceux et celles qui chercheront à équiper leur future configuration. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses compagnies ont déjà alerté leurs investisseurs que la demande pour le PC et l'électronique grand public était en train de se ramollir rapidement et qu'ils allaient donc avoir du mal à atteindre leurs objectifs. Par conséquent, beaucoup d'entre elles se retrouvent également avec d'importants stocks amassés lors de la pénurie de semiconducteurs pour protéger leur production, ce qui a aujourd'hui plongé certains marchés dans un état de surapprovisionnement obligeant les entreprises à limiter, voire temporairement suspendre, le passage de nouvelles commandes auprès de leurs fournisseurs et à brader l'inventaire existant.

C'est exactement ce qui se passe en ce moment pour la DRAM, dont le cours est généralement un très bon indicateur de la situation dans laquelle se trouve le marché du hardware. Face à des clients qui préfèrent ne plus passer de nouvelles commandes pour éliminer les stocks existants et dans l'espoir de stimuler un peu la demande, les grands producteurs de DRAM, tels que Samsung et SK Hynix ont d'ores et déjà fortement réduit les prix de leur DRAM mainstream. Les autres fournisseurs, notamment Micron, n'ont eu d'autre choix que de suivre le mouvement.

Si cette prévision de TrendForce ne cible pas directement la DRAM pour PC et parle avant tout de DDR3 et DDR4, il est toutefois fort probable à ce que cette situation affecte l'ensemble du marché. Autrement dit, il semble réaliste d'y espérer une baisse plus ou moins du même calibre. Bien entendu, ceci ne nous donne absolument pas l'impact réel que cela pourrait avoir sur les prix des modules en magasin. Après tout, la demande, particulièrement pour des modules DDR5, pourrait connaitre un petit rebond avec l'arrivée des nouvelles plateformes. Cependant, il semble relativement garanti qu'assembler une machine à base de DDR5 sera assurément moins couteux en cette fin d'année que ce ne le fut lors des derniers mois. Tant mieux ! (Source)