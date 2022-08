Alors que les bleus avaient tenté sans trop de succès de s’attirer le bon œil des médias en dévoilant quelques chiffres sur Death Stranding, la chose n’avait guère attisé les foules, et pour cause : au vu des pilotes actuellement loin d’être finis et la légèreté du titre, l’exploit n’en était pas vraiment un. Or, l’équipe marketing a visiblement bien compris cela, car voilà que des nouveaux chiffres sont à l’appel (et même à la pelle, vu la quantité), vantant les performances de l’A750 face à la RTX 3060, voyez donc :

Titre Arc A750 Graphics Limited Edition Nvidia RTX 3060 Résolution 1080p Ultra 1440p High 1080p Ultra 1440p High Arcadegeddon 127 99 108 80 Assassin's Creed: Valhalla 67 62 76 67 Battlefield 2042 75 71 77 71 Battlefield V 133 106 143 117 Borderlands 3 83 74 75 68 Call of Duty: Warzone 130 115 98 75 Call of Duty: Vanguard 95 75 136 107 Chivalry 2 134 108 120 116 Control 97 79 89 75 Cyberpunk 2077 75 59 69 54 Death Stranding: Director’s Cut 132 102 131 96 Deathloop 108 77 115 82 Deeprock Galactic 249 181 222 146 Dirt 5 73 83 63 81 Dolmen 263 218 347 257 Dying Light 2 80 66 71 57 F1 2021 141 172 125 149 F1 2022 56 115 65 129 Far Cry 6 95 87 99 86 Fortnite 105 105 115 97 Forza Horizon 5 83 100 85 106 Gears 5 85 73 94 79 Ghostwire Tokyo 99 72 103 68 GRID Legends 101 109 112 124 Hitman 3 167 121 165 114 Horizon Zero Dawn 91 82 100 82 Justice 116 79 102 73 Masquerade: Blood Hunt 157 120 163 116 Metro Exodus 78 75 66 64 Microsoft Flight Simulator 65 59 60 57 Monster Hunter Rise 143 100 142 93 PUBG: Battlegrounds 114 108 101 95 Red Dead Redemption 2 61 68 53 63 Redout 2 150 113 138 101 Resident Evil Village 160 124 133 111 Sniper Elite 5 142 124 125 110 The Division 2 95 89 101 94 The Riftbreaker 312 216 290 196 Tiny Tina’s Wonderlands 92 71 77 68 Warframe 217 169 214 146 Watch Dogs: Legion 71 81 66 78 World of Warcraft: Shadowlands 169 225 189 210 DOOM Eternal 200 158 195 166 Dota 2 223 236 229 239 Ghost Recon Breakpoint 106 112 113 117 Rainbow Six Extraction 144 115 146 119 Strange Brigade 215 175 172 144 Wolfenstein: Youngblood 204 144 193 138

Au niveau de la configuration utilisée, Intel met sans surprise au charbon un i9-12900k accouplé à 32 Gio de RAM Corsair Dominator sur un Windows 11 Pro 22000.795, pour comparer la A760 de préproduction à une RTX 3060 XC GAMING de chez EVGA (pilotes 516.59).

Pour mettre les résultats en forme un peu plus graphiquement, voilà ce que cela donne en moyenne : 3 à 5 % de gain par rapport à la RTX ; soit un positionnement équivalent en gamme — à condition que le tarif soit, lui aussi, aligné. Notez la supériorité d’Arc sur Metro Exodus (78 FPS contre 66 en 1080p Ultra), qui pose la question évidente de l’utilisation du Ray Tracing ou non dans le titre. Puisque nous avons nous-mêmes testé ce même titre à l’occasion de la sortie des RX 6650 et 6750, c’est l’occasion de vérifier la chose. En RT TAA, nous avions 43 images par seconde : autant dire que soit le DLSS et XeSS sont à l’œuvre, soit le RT est tout bonnement désactivé pour ce test. Vu les pilotes alpha actuellement disponibles, nous penchons malheureusement pour la seconde solution…

Bref, outre la tentative d’Intel de se faire passer pour un média indépendant, que retenir de ces chiffres ? S’ils se vérifient lors de nos propres tests, la A750 serait alors une bonne concurrente à la RTX 3060, surtout pour les amateurs de traitement vidéos et autres calculs professionnels qui, une fois déportés sur la carte visa bleue, dépotent. Pour autant, la A750 se verra rapidement confrontée à la dure réalité des prochaines générations de cartes graphiques, pour lequel il sera bien plus difficile de lutter : tout sera une fois encore dépendant du prix de vente ; mais, évidemment, rien ne filtre encore à ce niveau à l’heure actuelle. Patience patience !