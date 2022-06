NVIDIA avait montré son GPU pour le calcul basé sur son gros GPU Hopper à la GTC. Lors du Computex, il a remis une couche sur ses projets pros, il ne fait aucun doute que Hopper est un monstre. Pour se souvenir, 16896 Cuda Cores, 4 nm de TSMC, beaucoup de mémoire, jusqu'à 80 Géïllots, bref une tuerie y compris dans le TDP avec 700 à 1000 W selon les salons !

Et c'est justement là que le bât blesse. Si les verts ont déjà dû ouvrir leur carnet de commandes, ils ne seront pas en mesure de fournir les clients avec le précieux sésame. Pourquoi ? Mais parce que la HBM3 n'est pas prête à être produite en volume ! Enfin, nous devrions dire n'était pas prête, parce que SK Hynix, le plus actif sur ce secteur, vient d'annoncer qu'elle allait entrer en phase production de masse, à peine 7 mois après avoir été annoncée.

Avec cette 4e génération de HBM (la HBM2E représentait la 3e, d'où le décalage), les verts vont pouvoir donner des dates aux partenaires. Cette mémoire est indispensable pour offrir des perfs de folie à son calculateur Hopper, elle est donnée pour 819 Go/s, ce qui permettrait de transmettre jusqu'à 163 films FHD de 5 Go par seconde. En revanche, pour le secteur gaming, on va rester à la GDDR6X, il y a peu de chances que nous ayons un tel produit avec HBM, même AMD qui a appuyé dessus avec ses Vega ne s'y est plus risqué !