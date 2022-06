La plupart, pour ne pas dire la presque totalité, des moulins au format slim sont en 120 mm. Mais qu'est-ce que ce "slim" ? Eh bien cela qualifie les ventilateurs dont l'épaisseur ne dépasse pas 15 à 16 mm. Il y en a chez Noctua, Scythe également, Arctic aussi, mais n'espérez pas en trouver beaucoup d'autres, c'est un format particulier. Eh bien Arctic enfonce une porte fermée, et lance ses P14 Slim PST, faisant 16 mm d'épaisseur, au lieu des 25 mm au format normal.

Ils sont PWM et pédalent de 150 à 1800 TPM, soufflent 52 CFM et ont une pression statique de 1.55 mm de flotte, enfin ils sont garantis 6 ans. Le PST du nom signifie qu'ils peuvent être mis en série, à hauteur de 3 maximum, et que la régulation se fera encore. Comment ? Il y a le 4 pins qui se branche sur la carte maman, et le 4 pins qui sert à raccorder un autre moulin PST également. Le souffle est donc bien moindre qu'un 14 cm classique, et c'est bien normal puisque les pales sont moins épaisses, et donc brassent moins d'air. Mais ces P14 Slim sont censés offrir une solution de refroidissement dans des endroits où il ya peu de place, comme les HTPC et autres trucs du genre.

La disponibilité est immédiate, vous pouvez en trouver sur le store Arctic pour 12.99 €, ou chez Mazone par exemple à moins de 12 €.