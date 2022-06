Corsair possède 2 gammes de mémoire DDR5 : la série Dominator Platinum RGB disponible aussi bien en noir qu'en blanc, et la moins huppée Veangeance, elle aussi déclinée en noir ou blanc. De tous ses kits, les plus véloces sont les 2 x 16 Go de DDR5 6000 cas 36 et DDR5 6200 cas 36, et on les retrouve sous la gamme Dominator. C'est encore elle qui accueille son nouveau patron, qui affiche d'une part les fréquences les plus hautes de la marque avec la DDR5 6600, mais qui étrenne d'autre part les latences les plus agressives de la piraterie, cas 32.

Les specs exactes, pour les puristes, c'est DDR5 6600 "MHz", mais c'est réellement MT/s, cas 32-39-39-76. Et si ces mêmes puristes veulent synchroniser la RAM avec leur morceau Boris Soirée Disco, ils pourront piloter les 12 zoulies LED qui illumineront leurs soirées à n'en pas douter. Ce qui peut vous intéresser, c'est le prix et la date de dispo, ce qui est légitime. Corsair annonce une dispo immédiate via son store. Nous avons trouvé la page sur le site FR, qui indique le prix maudit modique de 495 €. Comme toujours, c'est pas donné, et on espère que l'arrivée de l'AM5 rendra moins marginale l'acquisition d'une plateforme équipée de DDR5. La garantie est à vie, soit 10 ans en France.