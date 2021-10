La DDR5 va connaître son grand plouf, dans le grand bain pour des années en tout cas. Chez Corsair, on ne loupera pas Alder Lake, avec ses traditionnels kits Vengeance, son coeur de meule en quelque sorte. La firme vient de montrer ses premiers kits, et ils ressemblent beaucoup aux kits Vengeance en DDR4, avec une différence notable : les crêtes sont plus arrondies, les angles au niveau des radiateurs sont moins marqués. Le reste de la déco change un peu, l'aspect nid d'abeille traverse la barrette, sous le renforcement des stickers Vengeance.

Ce n'est pas une révolution, mais c'est un lifting esthétique plutôt réussi même s'il est discret, est l'allure générale qui change. On devrait trouver des kits au moins aux spécifications du JEDEC, à savoir DDR5 4800. On rappellera également que le gros apport de cette génération, c'est le doublement des capacités, avec une généralisation attendue des kits de 2 x 32 Go, ces derniers ayant été marginaux sur la DDR4 et peu représentés. Nul doute que nous reverrons ces kits lorsque Corsair sera en mesure de nous fournir les specs finales de son catalogue DDR5, ce qui ne devrait pas tarder puisqu'Alder Lake est prévu, aux dernières rumeurs et grâce à la fuite de MSi, le 4 novembre prochain. Oui, dans moins d'un mois !