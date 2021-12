Ça reste un prototype, et c'est surtout pour le sport, car nous ne voyons pas pourquoi ASUS commercialiserait un jour cet engin. C'est un convertisseur DDR4 vers DDR5, c'est-à-dire que vous enfichez votre DDR4 dessus, et le convertisseur s'enfiche dans un slot DDR5. Hormis le fait qu'il n’est pas utile, dans la mesure où des cartes mères Z690 avec DDR4 et DDR5 existent, de produire ce genre de matos, il est surtout techniquement compliqué de l'utiliser, car il double a minima la hauteur des "barrettes" RAM dans les slots. Il doit aussi jouer le rôle des PMIC, ces régulateurs de tension intégrés dans la DDR5 et absent de la DDR4, sans oublier qu'il faut un UEFI particulier pour leur permettre de fonctionner, duper la carte maman en quelque sorte.

Les techniciens qui ont développé cela ont dû piocher leurs idées dans la philosophie ASRockienne (bien que ce dernier se soit calmé presque totalement avec des produits plus trop WTF comme à l'époque), ASRock ex-branche bas prix d'ASUS il y a déjà pas mal d'années ! L'idée est amusante, de là à passer à l'étape production...