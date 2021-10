Attention, révolution ! Silverstone, après une décennie de boitiers SUGO, a décidé de changer l'ADN de la gamme. Si vous vous souvenez, ces boitiers qui acceptaient des cartes mères mini-ITX et des alimentations SFX, avaient l'inconvénient d'être très longs, profonds. Avec le SUGO 16, la firme au flocon passe sur un format dit cube. Et c'est bien plus compact qu'avant, avec 280 mm de profondeur x 232 mm de hauteur x 200 mm de largeur, le tout pour 2.66 kg.

C'est donc exigu, mais ça peut prendre une alim ATX ou SFX, la dimension en plus du bloc ATX pompera son espace sur celui du ventirad, il ne restera plus que 8.5 cm de libre sur les 17.2 maxi. Autant dire que le SFX reste plus recommandé, mais tout est possible, car un AIO de 120 avec son moulin peut prendre une place pour le refroidissement.

La carte graphique ne devra pas excéder 27.5 cm de long et 14.7 cm de hauteur, sinon c'est cuit. Ça élimine beaucoup de cartes graphiques, surtout qu'il n'y a que deux équerres PCI à l'arrière. Le cooling est compliqué, car sur les espaces dédiés aux ventilateurs, vous pouvez coller des HDD ou SSD de 2.5 et/ou 3.5". La compacité a été poussée à son paroxysme, et vous avez compris que l'agencement interne sera surtout dû au fait d'utiliser une alim ATX ou SFX, ainsi qu'un ventirad ou un AIO sur le CPU. Voici la configuration possible selon le bloc à électrons :

1 clic pour mieux voir !

Enfin, sachez qu'il sera vendu autour des 90 dollars, et noir ou en blanc, mais sans licorne RGB ! (Source TPU)