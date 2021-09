Le RTXGI est l'acronyme de RTX Global Illumination. Même si c'est supporté par toutes les cartes graphiques capables de prendre en charge Microsoft DXR, la méthode marche plus vite sur les cartes Ampere du fait de leurs améliorations dans la gestion du RT et du BVH. En gros, c'est une technique qui permet de gérer au plus juste, via RT, l'éclairage et les ombres d'une scène éclairée par une ou plusieurs sources de lumière. Cela apporte forcément du contraste et rend l'ensemble plus cohérent et pertinent. NVIDIA aime l'Unreal Engine 4, cela devrait être aussi le cas de l'Unreal Engine 5, et il le montre encore une fois. C'est le moteur repris partout pour plein de titres, il était important donc pour les verts de mettre le paquet dessus.

Il y a plusieurs mois, le caméléon avait rendu public le plug-in qui permet d'activer le DLSS sur ce moteur. C'est l'UE 4.27 qui a pignon sur rue, et voilà que le plug-in pour le RTXGI vient d'être lancé sur l'UE market, l'endroit où se donnent rendez-vous tous les développeurs du moteur. Le SDK 1.1.40 est celui qui devrait permettre l'intégration de cet effet à tendance RT de prendre un autre essor, surtout si c'est aussi simplifié qu'on nous le dit.