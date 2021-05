On l'a vu, les prix de la DDR4 se sont envolés ces derniers mois, au point de presque doubler par rapport à leur niveau le plus bas enregistré fin d'année dernière. Et quid de la progression des kits à l'orée de la DDR5 ? HyperX, désormais battant pavillon HP, lance 3 kits méchants de 2x8 Go pièce, que l'archi majorité ne saura quoi faire. Voilà ce qui arrive :

• HX450C19PB3K2/16 : DDR4 5000 C19

• HX451C20PB3K2/16 : DDR4 5133 C20

• HX453C20PB3K2/16 : DDR4 5333 C20

Comble du luxe, et nous n'y sommes pas vraiment habitués, la firme nous donne plein d'autres détails. Ils demandent entre 1.55 et 1.6 V pour fonctionner, ça commence à devenir sérieux, restent opérationnels entre 0 et 85 °C si jamais vous vouliez faire du PC sur votre terrasse en plein mois de janvier dans l'Aubrac. Ils mesurent 133.35 mm de long pour 41.24 mm de hauteur, ce qui est assez haut.

Vous venez de découvrir la bestialité technique de ces 3 kits, vous allez découvrir le double effet kiss kool : comptez 870, 995 et 1245 $ par ordre croissant de nomenclature. Quand on vous disait que tout le monde ne pourrait pas s'en servir !