Chaque mois, tel le bon vieux reportage sur la vie sexuelle des gens sur Canal+ une certaine époque où rien n'était dématérialisé et accessible, nous faisons le point sur les cours de la RAM. Pendant des mois, c'était aussi ennuyeux qu'un reportage sur Arte concernant la carie dentaire et le pus jaunâtre qui transformait votre cavité buccale en cimetière à bouses, c'est dire ! Et puis les prix ont recommencé à monter, à nous sortir de notre léthargie, et même nous inquiéter à force de venir taquiner ceux de janvier 2018, les pires que nous ayons vus depuis. En mars, ça avait bien remonté, pour observer une légère diminution en avril. Qu'en est-il ce mois-ci ?

Eh bien ça remonte un tout petit peu, mais en boutiques, on observe un statu quo des tarifs. Il est compliqué de reporter de si faibles variations, surtout avec des cours très volatiles, puisqu'une journée de transactions comme sur la DDR4 va de 2.55 à 4.35 $ la puce, c'est un prix moyen de clôture qui est reporté dans ce graphique. Au final, ce mois-ci encore, ça reste potable, même si on est bien loin des prix les plus bas observés, qui ont permis à beaucoup de franchir le cap des 32 gigots pour 110 € en prévision de. On se demande bien comment tout cela va évoluer avec l'arrivée de la DDR5 prochainement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la demande en DDR4, le marché étant par nature plutôt frileux au lancement d'une nouvelle technologie.

Peut-être une perle le mois prochain ?