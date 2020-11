G.Skill annonce la disponibilité pour la fin novembre de ses nouvelles RAM Trident Z Neo, dont le flagship mouline en DDR4 4000 cas 16-19-19-39. Ce jour, ce sont des kits et références complémentaires à la gamme déjà existante, mais manquant de peps. Soyons clairs, des RAM chez le constructeur qui arborent de tels timings à 4000, il y en a déjà chez les Trident Z, Trident Z Royal et même Ripjaws V. Ces mêmes séries sont également déclinées en cas 17, 18, et même 15. Aussi cette nouvelle série n'est là que pour vous apporter la meilleure compatibilité possible avec les Ryzen 5000, du moins c'est ainsi que c'est prévu chez le taiwanais.

Ce n'est pas tout, il y a aussi des kits de DDR4 3600 et 3800, toujours Trident Z Neo. On peut répertorier tout ça dans le tableau suivant, voici la gamme entière incluant les anciens et nouveaux modèles :

Frequences latences tension kits capacites DDR4 3600 14-15-15-35 1.45V 2x16 Go / 4x16 Go DDR4 3800 14-16-16-36 1.5V 2x16 Go DDR4 3800 16-19-19-39 1.4V 2x8 Go / 4x8 Go / 2x16 Go DDR4 3800 18-22-22-42 1.4V 2x8 Go / 4x8 Go / 2x16 Go / 2x32 Go DDR4 4000 16-19-19-39 1.4V 2x8 Go / 2x16 Go DDR4 4000 18-18-18-38 1.4V 2x16 Go DDR4 4000 18-22-22-42 1.4V 2x32 Go

Si nous avons un peu douché le kit de DDR4 4000 C16 en insitant sur le fait que ça existait déjà sur d'autres séries, on remarque qu'il faut quand même de la tension pour les kits les plus véloces, dont la DDR4 3600C14 (qui existe déjà depuis plus d'un an), et la DDR4 3800C14 (elle aussi qui a un an). Ces basses latences combinées à des hautes fréquences, demandent du jus d'électron. Il semblerait que l'on soit arrivé aux limites de la DDR4 en termes d'optimisations, puisqu'une nouvelle famille de CPU vient d'arriver, mais il n'y a aucune nouveauté depuis Zen 2. Au final, on a quand même des kits bien véloces, ce qui devrait ravir les Ryzen 5000, mais tous architecturés autour de la Samsung B-die, une super puce, mais une vieille puce !