Si vous avez craqué pour un Raspberry Pi en version 400 munie d’un clavier — ou un modèle plus classique —, il reste encore une question, et de taille : quelle carte SD choisir ? Sur la petite framboise, ces modules servent de disque dur de démarrage et de stockage des fichiers système, il convient donc d’en sélectionner un modèle capable d’encaisser l’ambition que vous avez pour votre machine.

Pour vous, nos confrères de chez Tom’s Hadware ont placé sur leur banc de test pas moins de 10 modèles, avec des noms connus tels Samsung ou Kingston, mais aussi des marques moins réputées comme Silicon Power, Lexar ou Fatty Dove. Et, surprise, c’est l’une d’entre elles, à savoir Silicon Power, qui vient se placer comme meilleur rapport performances/prix du fait d’un ticket d’entrée ridiculement bas, qui n’influe, finalement, que sur un temps de boot allongé et curieusement pas sur les performances une fois le système lancé. Attention, par contre, le modèle doit être le Silicon Power 3 D NAND, les autres testés étant nettement moins attrayants. Le reste du podium se constitue de Sandisk avec son modèle Extreme Pro, puis Kingston avec la Canvas React. Il en suit deux modèles de chez Samsung (la Evo Plus et la Pro) : que des valeurs sûres.

Pour plus d’informations ainsi que les graphiques classant les compétitrices selon leurs vitesses de lecture, écriture ou encore les temps de démarrage, direction la caverne de Tom, mais accompagnée d’un dictionnaire d’anglais !