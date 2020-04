ADATA nous avait présenté en 2019 sa XPG Hunter, très sobre et sans LED, une denrée rare en ces temps. La marque lance cette fois-ci une nouvelle gamme de DDR4 propulsée au RGB et aux très hautes fréquences. Les heureux élus sont les kits de mémoire XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB (outch le nom…), avec des fréquences pouvant aller jusqu’à 4800 MHz.

La marque taiwanaise, comme la plupart des constructeurs, s’est imposé une règle depuis quelques années en matière de mémoire vive, toujours plus de lumière et toujours plus de vitesse ; quoique, on apprécie l’effort de réduction des loupiottes depuis les D60G de la maison ! Rien que ça, pour augmenter votre skill à CS:GO et épater la galerie avec de la RAM toujours plus overkill. Sur le papier, ces barrettes en ont clairement dans le ventre, le tout aromatisé d’un soupçon de marketing made in ADATA.

Vous reprendrez bien un peu de XMP ? En quelques clics dans le BIOS, vous pourrez activer les réglages constructeurs et exploiter pleinement vos barrettes fraîchement installées. Toutefois, le XMP peut quelques fois se montrer capricieux selon la plateforme, on reste donc sur du théorique. La marque a même pensé à vous, en installant un dissipateur en aluminium brossé, tout beau, tout neuf et surtout très brillant (comme c’est gentil). Si l’on en croit la marque, ces D50 sont équipés de puces de très haute qualité et seraient prévus pour les overclockeurs en herbe (peut être de la B-die de chez Samsung ?). Toute cette qualité (théorique) est agrémentée de modules RGB contrôlables via l’application RGB Sync mais aussi par les softs tiers. Attention, mention spéciale, il est possible de faire bouger vos loupiotes au rythme de votre musique, faites donc attention à ne pas passer du grind-metal, sans quoi vos luminaires pourraient vous faire avoir une crise d’épilepsie.

Les kits démarrent en 3000 MHz avec au maximum 4800 MHz et sont disponibles en 8, 16 et 32 Gigots. Les timings sont compris entre 16-20-20 et 19-23-23 pour une tension de 1,35 à 1,5 V. Des kits qui feront le bonheur des possesseurs de LGA1151, puisque ce socket accepte la RAM très cadencée. Sur les Ryzen, le sweetspot se situe à 3600 MHz, c’est donc un achat à méditer dans ce type de cas. Aucun tarif n’a été communiqué et au final ce n’est pas si important, vu la fluctuation importante du cours la RAM. Le lancement des kits 4600 MHz et 4800 MHz en 32 Go est prévu pour mai, par contre le reste arrivera plus tôt, ce mois d’avril.