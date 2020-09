Concours de zboub : comparatif direct entre Crysis Remastered et Crysis Enhanced

Vous le savez, parce que nous en avons déjà parlé, Crysis concentre les regards actuellement. Premièrement parce que le Remaster est arrivé, et secondo parce qu'une équipe de moddeurs qui trainent leurs guêtres sur CDH bosse aussi sur le sujet.

Le Remaster a des atouts, dont une intégration propre du Ray Tracing via la technique de SVOGI, une méthode d'illumination globale. Ses textures sont assez réussies, mais plutôt inégales. Le mod qui s'y oppose se nomme Enhanced. De son côté, il change à peu près tout, mais n'apporte pas de support du Ray Tracing comme le fait Crytek. Son truc à lui, c'est le RTGI, une méthode d'illumination globale via shaders qui peut apporter un rendu visuel très approchant du RT, mais il faut bien le potasser pour qu'il soit aussi réussi dedans que dehors. L'équipe nous annonce qu'elle a réussi à optimiser les levels, ce qui lui a permis d'augmenter la distance d'affichage de la végétation à un niveau quasi identique à celui du Remaster, mais en pompant moins de ressources.

Vous en conviendrez, tout ceci est alléchant, aussi une vidéo comparative entre Remaster/Enhanced permettra de voir ce qui vous botte le plus. On notera pour l'anecdote que le mod est dispo sur Moddb, mais sans les textures 4k/8k réservées aux supporteurs Silver sur Patreon (parce qu'il faut bien en vivre un peu), et que la même chose est enclenchée pour Crysis Warhead. À vos mirettes !