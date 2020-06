Nouveau mois, nouveau relevé des prix des puces de 512Mo de DDR3 et DDR4. Que va nous dire juin 2020 ? Après quelques mois de montée, le Paranovirus, qui pourtant a montré son agressivité, a permis une baisse de prix au détail. Ça se déconfine un peu partout dans le monde, sauf sur le continent américain frappé par le pic. Le marché reprend des couleurs, et l'arrivée de Comet Lake en plein milieu de cette période troublée pourrait relancer la consommation. On a pu voir quelques Bons Plans CDH sur de la RAM, preuve que ça reste encore sous contrôle. Faisons le point !

Ça baisse encore, comme on s'en doutait. On en arrive quand même à une situation plus qu'intéressante pour qui veut muscler sa quantité de RAM, 16 Go pouvant se montrer limitants en applicatif selon le logiciel utilisé. Du coup, trouver 32 gigots à partir de 160€, c'est tout à fait possible, quand on songe qu'on n'avait même pas 2x8Go il y a plus de deux ans. Au final, on peut se demander ce qu'il adviendra des tarifs dans les mois qui viennent ? Le virus, ayant des pics décalés selon les régions du monde, ne permet pas d'avoir une demande identique à la période avant son éclosion, aussi on peut imaginer que les prix continueront de baisser pendant quelque temps. Mais comme toujours, c'est un pari, qui peut se perdre !