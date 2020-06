Vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, on vous avait parlé d'un mod pour STALKER, Clear Sky qui avait déjà été précédé d'un autre pour Shadow of Chernobyl. Pour les amnésiques, suivez le guide. Il y a du coquinou chez le lecteur abonné de CDH qui est à la base de tout ça, puisqu'il vient de nous dire que son nouveau mod est disponible en accès anticipé, uniquement pour les membres Silver de Patreon. Sa troupe et lui réfléchissent à la manière de le diffuser quand il sera terminé, Moddb présentant des avantages et des inconvénients. Bref, ça chauffe dans les marmites.

Mais quel est ce nouveau mod ? Même si Crytek a annoncé la version remastered de Crysis, nos gars bossent sur ce projet depuis un an et demi. Oui, il s'agit d'un gros mod pour Crysis, qui apporte des tas d'améliorations visuelles, à commencer par les textures : 2k pour la végétation, 4k pour les structures et le métal, 8k pour les roches et les sols. Il y a également du Screen Space Reflexion pour la flotte, des particules retravaillées et qui éclairent, des ombres pour l'herbe, un éclairage indirect du ciel et des éclairages intérieurs améliorés, et ce n'est pas fini, bref, plein de choses que vous allez pouvoir découvrir sur la vidéo de présentation. Attention, il ne s'agit pas d'un simple ReShade, mais d'un boulot plus profond comme vous l'avez compris !