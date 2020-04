Les cartes sons internes pour joueurs ne sont pas des appareils qui sont très présents sur le marché, pourtant elles ont un intérêt énorme pour les joueurs et amateurs de films ou de musique. Mais le problème reste encore une offre faible et parfois au tarif un peu trop élevé, alors qu'un ensemble un peu plus équilibré entre qualité et nécessité serait le bienvenu. Surtout quand on voit le tarif exorbitant des cartes mères bien équipées, et encore lorsque c'est le cas. C'est dans cet objectif que Creative avait sorti il y a quelque temps déjà ses cartes sons Sound BlasterX AE-5, dédiées à la gestion de kits 5.1 et équipées pour fournir un son de bonne qualité, autant sur le plan matériel que logiciel.

Mais cela ne suffit plus à attirer, car l'utilisation des casques audio est plus fréquente que les kits volumineux, et de nombreux modèles pouvant simuler l'utilisation d'un kit 7.1 sont présents sur le marché. Alors le fabricant a décidé de faire une mise à jour de sa carte au look très coloré, pour rajouter une unité de traitement à part pour la prise en charge du Dolby Digital Live et du DTS. Ne cherchez pas, ce sera le seul point qui change, l'ensemble de la chaîne audio est toujours la même sur le plan électronique. Le but est de pouvoir utiliser les systèmes de simulation de kits 7.1 sur n'importe quel support stéréo, que ce soit casque ou enceinte. Alors non, cela ne va pas améliorer le rendu d'un casque pas très qualitatif, mais vous pourrez profiter d'une option intéressante sur des casques analogiques abordables.

Par contre, cette mise à jour fait gonfler le tarif officiel de la carte, qui passe de 149,99 € à 159,99 €. Mais il s'agit tout de même d'une option intéressante, à voir l'efficacité sur le terrain. Il faudra voir aussi si le rendu est tout aussi efficace selon les différents casques utilisés.