Le Ryzen 7 9850X3D, c’est bien pour le 29 janvier, mais à quel prix ?

Une fois n’est pas coutume, nous allons faire court. AMD vient de confirmer que le Ryzen 7 9850X3D serait disponible à la vente à partir du 29 janvier. L’entreprise renseigne un prix de vente conseillé de 499 $.

Un quatrième Ryzen 9000 X3D

Pour le prix en euros, on repassera. Les prix de vente recommandés des Ryzen 7 9800X3D et Ryzen 9 9000X3D, qui sont respectivement de 479 et 599 dollars, nous donnent toutefois une idée. En France, il n’y a pas vraiment de tarifs officiels, mais ces puces coûtent 529 et 699 euros. En appliquant une bête règle de trois à partir du Ryzen 7, on obtient 551 € environ, soit, commercialement parlant, 549 €. À partir du Ryzen 9, on arrive à 582 €, ce qui pourrait donner 579 €. Faites vos jeux.

The world’s most advanced gaming processor just got faster.



AMD Ryzen™ 7 9850X3D

Available Jan 29th | $499



Built for gamers who demand smooth, relentless performance when it matters most. pic.twitter.com/xtfH0lg7X2 — David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 22, 2026

C’est de circonstance, AMD ne se contente pas de revendiquer 27 % de performances en jeu par rapport à l’Intel Core Ultra 9 285K dans sa petite annonce. L’entreprise souligne aussi que « grâce à la technologie 3D V-Cache de 2e génération, il n’est pas indispensable d’utiliser une mémoire haute fréquence. Sur une moyenne de plus de 30 jeux, la différence de FPS entre la DDR5-4800 et la DDR5-6000 s’est avérée inférieure à 1 % ». Ouf, l’unique kit de DDR5-4800 actuellement disponible chez TopAchat, à savoir le Corsair Vengeance 32 Go (2 × 16 Go) 4800 MHz CAS 40, coûte seulement 559,99 € !