Intel s’offre Eric Demers, pointure du GPU

L’information a depuis été reprise çà et là, mais c’est en fin de semaine dernière que CRN, ou encore le compte X d’un certain Haze, ont rapporté le débauchage d’Eric Demers par Intel. Il officiait depuis quatorze ans chez Qualcomm, et s'était distingué chez ATI / AMD auparavant.

Du pain sur la planche

Eric Demers fut notamment l’architecte en chef du R300, un GPU d’ATI qui a donné naissance aux Radeon 9500 et 9700 au début des années 2000 (2002). Il est également à l’origine des R600, processeurs graphiques ayant animé les Radeon HD 2000 et HD 3000 quelques années plus tard (2007). Depuis quatorze ans, il évoluait chez Qualcomm, où il régissait les architectures Adreno.

Si ce parcours ne suffit pas à cerner le personnage, Anshel Sag, analyste chez Moor Insights and Strategy, qualifie ce recrutement de « plus important qu’il n’y paraît », soulignant qu’« [Eric Demers] est à la fois un dirigeant et un architecte GPU, et ils sont très peu à évoluer à ce niveau : il est capable de concevoir une architecture graphique intégralement à partir de zéro ». Ci-dessous, vous trouverez une publication LinkedIn du principal concerné :

Intel n’a publié aucun communiqué pour officialiser cette prise, et s’est refusée à tout commentaire ; l’intitulé exact du nouveau poste demeure inconnu. Les informations disponibles convergent vers une recrue chargée de concevoir des GPU pour les centres de données IA. Il ne planchera donc pas directement sur la gamme Arc.

Comme le rappelle un récent rapport de TrendForce, les GPU restent les rouages centraux de ces datacenters. Or, du côté entreprises américaines, NVIDIA et AMD ont aujourd’hui une avance sur Intel, avec leurs solutions Hopper, Blackwell, Rubin et Radeon Instinct, respectivement.

La dernière création d’Intel, Gaudi 3, remonte à 2024. Surtout, Rialto Bridge, censé faire le lien entre Ponte Vecchio et Falcon Shores, a été abandonné en 2023. Quant à Falcon Shores, attendu initialement en volume dès 2025, les objectifs de production ont été revus à la baisse, en principe au profit de la génération suivante, Jaguar Shores. En parallèle, Crescent Island, un GPU pour centres de données conçu spécifiquement pour les charges d’inférence en IA et basé sur l’architecture Xe3P, doit être déployé à partir du second semestre 2026, mais à plus grande échelle qu’en 2027. Bref, Eric Demers va devoir charbonner pour ramener Intel dans la course au cours des prochaines années.