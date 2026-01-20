be quiet! Dark Perk : les premières souris de la marque arriveront début février

Après ses claviers Dark Mount et Light Mount, be quiet! avait annoncé au Computex 2025 son intention de s’aventurer sur un autre segment de périphériques, celui des souris, avec la Dark Perk. La marque vient d’officialiser la date de sortie de deux modèles sans-fil, les Dark Perk Ergo et Dark Perk Sym.

Seuls les droitiers ont droit à l'ergonomie

L’entreprise allemande qualifie ces deux mulots de « premières souris gaming » ; une qualification qui semble expliciter le marché qu’elles ciblent. Nonobstant, be quiet! affirme qu’elles ont été « conçues pour les joueurs et les professionnels exigeant des performances maximales ». Bonne nouvelle, elles peuvent donc servir à geeker, puis à travailler (l'autre sens fonctionne aussi) !

C’est bien beau tout ça, mais qu’est-ce qui distingue la Perk Ergo de la Perk Sym ? Eh bien, l’Ergo adopte un design ergonomique, tandis que la Sym se veut symétrique. Bien sûr, cette opposition entre symétrie et ergonomie (se dit d’un appareil ou d’un matériel dont la forme est particulièrement adaptée aux conditions de travail de l’utilisateur) n’a rien d’universel. Si votre métier consiste à faire des dips à longueur de journée, mieux vaut par exemple une chaise romaine parfaitement symétrique ; idem pour une règle si vous êtes chargé de tirer des traits à la règle. Au-delà de cette ratiocination, ici, l’ergonomie est surtout synonyme de conception pour droitiers.

Le moule diffère, mais les Dark Perk Ergo et Dark Perk Sym partagent en revanche les mêmes fondamentaux techniques. Elles embarquent notamment un capteur PixArt PAW3950 et des commutateurs optiques Omron D2FP-FN2, et offrent toutes deux cinq boutons programmables. À ce propos, les utilisateurs peuvent passer par le logiciel be quiet! IO Center, ou, pour ceux qui ne souhaitent rien installer, directement par IO Center Web. Les deux souris disposent par ailleurs d’une mémoire interne, permettant d’enregistrer différents paramètres. Elles intègrent également un commutateur DPI ainsi qu’un mystérieux curseur d’économie d’énergie. Enfin, leur base est équipée de patins 100 % PTFE à bords arrondis.

Élément Spécifications Modèle Dark Perk Ergo | Dark Perk Sym Dimensions (L × l × H), mm 120 × 66 × 40 | 123 × 66 × 39 Couleur Noir Poids total (g) 55 Capteur PixArt PAW3950 Encodeur (composant mécanique de la molette) TTC Yellow Sensibilité max (DPI) 32000 Hauteur de détection (LOD), mm 1–2 Autonomie de la batterie (h) Jusqu’à 110 h (polling 1000 Hz) Matériaux ABS, caoutchouc, PTFE Connectivité (GHz) 2,4 Technologie RF sans fil Taux de rafraîchissement (Hz / ms) 8000 / 0,125 Vitesse de suivi (IPS) 50 Switches optiques (G+D) Omron Optical D2FP-FN2 Longueur du câble (m) 1,8 Connecteur USB 2.0 Type-C MCU Cortex-M0 Support logiciel be quiet! IO Center Software

Ces Dark Perk Ergo et Dark Perk Sym seront disponibles à partir du 3 février, au prix de vente conseillé de 109,90 euros.