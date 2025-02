AMD admet concocter une RX 90700.05XTXT Max

Voici une information cruciale pour bien entamer la semaine : après avoir douché les espoirs d’une Radeon RX 9070 XT avec 32 Go de VRAM, Frank Azor n’a pas totalement écarté l’hypothèse d’une carte VRAM-antesque. Il faudrait toutefois l’appeler RX 90700.05XTXT Max 320GB.

Radeon Pro W7900

Radeon Pro W9900 ?

Comme il l’avait fait pour son démenti, celui qui est entré chez AMD en 2019 en tant qu’architecte en chef des solutions de jeux s’est exprimé sur le réseau social X. Mais cette fois, pour donner du grain à moudre.

Il a en fait commenté un article de VideoCardz traitant de nouvelles spéculations. Lesquelles ? Celles qui ont rapidement émergé après que l’individu suscité a réfuté l’existence d’une telle Radeon — sous l’appellation RX 9070 XT. Plusieurs leakers, apparemment très désireux de voir une telle carte graphique débarquer, se sont empressés « d’imaginer » un nouveau nom pour cette solution à 32 Go de VRAM : Radeon RX 9070 XTX. La proposition finale serait donc finalement bien supérieure à leurs espérances.

Actually it's a 320GB card we are calling the 90700.05XTXT Max — Frank Azor (@AzorFrank) February 16, 2025

Sinon, il est très probable qu’AMD dégaine bien, un jour, une variante RDNA 4 mieux dotée en VRAM que les RX 9070 / XT. Mais sans doute pas pour les joueurs ou le grand public : envisageons plutôt une carte Pro ciblant les stations de travail. Le cas échéant, 32 Go ne seraient pas une quantité de VRAM idéale avec un bus de 256 bits. En outre, la Radeon Pro W7900 actuelle propose 48 Go de GDDR6 (interface mémoire de 384 bits). Enfin, gardons en tête que pour les tâches d’inférence gourmandes en VRAM, AMD a déjà vanté les capacités de son APU Strix Halo. Ce dernier est apte à exploiter 128 Go de mémoire unifiée, dont 96 Go pour le GPU.

Quoi qu’il en soit, ceux souhaitant absolument une carte graphique avec 32 Go de VRAM ont toujours l’option GeForce RTX 5090. Quant aux Radeon RDNA 4, les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 tenteront d’impatroniser cette nouvelle archi à partir du 6 mars — avec 16 Go de GDDR6, ce qui est déjà pas mal.