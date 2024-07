Les processeurs Panther Lake frétillent des vibrisses

Les Arrow Lake-S et Bartlett Lake-S traités, nous terminons notre triptyque consacré aux prochains Core d’Intel avec les Panther Lake. Nous savons depuis plusieurs mois que ce nom de code, peut-être écho aux anciens Tiger Lake, désigne les Core de 16e génération. Toujours sur la base des données divulguées par Jaykihn, Panther Lake à la sauce mobile doit proposer jusqu’à 16 cœurs CPU, 12 cœurs d'iGPU Xe3 Celestial, le tout pour un PBP de 25 W.

Le leaker évoque deux configurations Panther Lake-H et une Panter Lake-U ; elles ressembleraient à ceci :

Son message est accompagné d’un schéma qui renseigne les dimensions des cinq tuiles (dont trois actives) d’un PTL-H à 12 cœurs Xe.

Panther Lake



PTL-U 4+0+4+4Xe 15W

PTL-H 4+8+4+12Xe 25W

PTL-H 4+8+4+4Xe 25W



PTL-H 12Xe pictured.

Dies 4, 1, and 5 correspond to Compute, PCD, and Graphics (Xe3) respectively.

Other two dies are passive. pic.twitter.com/iiZh5fYDMG