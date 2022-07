La prochaine bataille des titans aura lieu prochainement dans les serveurs et entre les EPYC Genoa 9000 d'AMD et les Xeon Sapphire Rapids d'Intel ! La 4e génération EPYC est attendue pour cette année, du moins son lancement, il y a fort à parier que la gamme ne prendra son envol qu'en 2023. Pendant ce temps-là, Intel semble toujours autant galérer avec ses nouveaux Xeon, mais leur entrée en service s'alignerait désormais tout de même assez avec celle des EPYC Genoa. On a déjà beaucoup entendu parler de ces deux futurs catalogues et des grandes lignes, comme l'usage du procédé 5 nm et d'un 3D V-Cache chez AMD, et de l'Intel 7 et d'un cache à base de mémoire HBM chez Intel. On sait aussi que le plus gros des EPYC Genoa proposera 96 cœurs et donc 192 threads, tandis que ce chiffre a régulièrement oscillé entre 52 et 60 cœurs chez Intel depuis l'apparition de Sapphire Rapids dans les rumeurs. Qu'à cela ne tienne, deux nouvelles fuites nous permettent aujourd'hui de découvrir les soi-disant caractéristiques de l'ensemble des deux futures gammes concurrentes !

Les informations proviennent du twittos @yuuki_ans, qui ne serait pas n'importe qui, mais un testeur qui aurait d'ores et déjà de l'engineering sample d'EPYC Genoa entre les mains et sur sa table d'essai ! Voyez plutôt :

1. Take out the radiator...

2. Putting two AMD ZEN4 Genoa EPYC 3. CPUs into the machine...

4. Install the radiator...

5. Turn on the machine...

6. Boot:

AMD Eng Sample:100-000000***-0*

7. After a few seconds...

8. Two CPUs have been burned and damaged... pic.twitter.com/Uv2xpyTs8I — 结城安穗-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) July 8, 2022

En sus, l'individu a donc aussi publié les détails des futurs catalogues. Il est à noter que les deux tableaux ci-dessous comportent aussi les informations des échantillons de préséries et qui ne seront peut-être pas commercialisés, mais l'on y trouvera aussi les informations des modèles supputés prêts pour leur production ! Chez AMD, leur compte serait de 12 EPYC 9000 ! Eh oui, le constructeur ferait le bond directement de 7000 à 9000, sans s'arrêter à 8000. En supposant que cela soit juste, on peut aisément comprendre pourquoi d'un simple point de vue marketing, 9000 c'est plus mieux que le 8000 du concurrent, et puis c'est tout ! Comme convenu, le plus gros des EPYC aurait 96 cœurs et 192 threads avec un cache de 384 Mio, mais aussi un TDP phénoménal de 360 W ! Il n'y aurait d'ailleurs aucun modèle sous la barre des 200 W, du moins pour l'instant. Pour rappel, la génération précédente s'étalait de 120 à 240 W, et de 8 à 64 cœurs. Avec les EPYC 9000, la barre des 3 GHz ne serait dépassée que par 2 modèles. Dans l'ensemble, les fréquences seraient donc à la baisse.

Comme d'habitude chez Intel, le catalogue serait gigantesque et pas du tout difficile à lire, avec pas moins de 46 références Sapphire Rapids, réparties entre 4 gammes, les Xeon 8000 Platinum, Xeon 6000/5000 Gold, Xeon 4000 Silver et 3000 Bronze ! On découvre ici que le plus gros modèle de la génération serait le Xeon Platinum 8490H avec 60 cœurs et 120 threads, les plus petits des Xeon Gold et Bronze en 8/16. Le 8490H était apparemment planifié depuis toujours, mais des rumeurs avaient laissé entendre l'année dernière qu'Intel avait laissé tomber cette option en raison de mauvais rendements à la production et qu'il allait se contenter d'un fleuron avec 52, voire 56 cœurs. Il faut donc croire que les retards successifs auront finalement bien servi à quelque chose. Néanmoins, cela restera toujours bien en retrait du mastodonte EPYC 9654P d'AMD ! Les fréquences paraissent ici dans l'ensemble un peu plus élevées que chez AMD, mais assez stagnantes, voire en baisse par rapport à Ice Lake. En revanche, les TDP aussi s'envolent, avec une moyenne de plus de 300 W pour la plupart des Xeon Platinum et un maximum de 350 W. Pas de doute, ça va chauffer dur dans les datacenters de demain !

