C'était la fête à AMD cette semaine ? Non parce qu'on en trouve des affaires chez les rouges. Ça commence par deux CPU à bon prix. La première offre concerne le "petit" Ryzen 5 5600X. Fort de ses six coeurs (12 thread) cadencés à 3.7 GHz de base, il vous permettra de jouer en toute sérénité, tout en pensant de temps en temps à bosser ! Affiché à 214,99 €, vous gagnerez une vingtaine d'euros sur le tarif généralement constaté ces dernières semaines. Le lien vers l'offre est en dessous.

L'autre CPU en promo est un monstre de patate. Il dispose de six coeurs de plus que le précédent, mais garde la même fréquence de base. Il est à privilégier si vous voulez vous monter une station de travail pas chère et puissante. Le gros avantage, en plus du nombre de coeurs et de la fréquence, c'est que vous le trouverez à moins de 410 € en ce moment en suivant notre lien.