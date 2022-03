Au cas où vous l'auriez raté, les Laminar sont les nouveaux ventirads stock d'Intel introduits avec Alder Lake. "Les", parce qu'il y en a 3 cette fois-ci : le RH1, aRGB, réservé aux i9, le RM1 pour les i7, i5 et i3 ; et, enfin, le RS1 pour les Celeron et le Pentium. Les deux premiers sont annoncés par Intel comme étant silencieux, ce qui ne fut toutefois pas l'avis de Patrick Bene (développeur de jeu rétro et bidouilleur), ayant récemment fait connaissance avec un Core i5-12400 et son Laminar RM1. Mais parce qu'il fut toutefois satisfait de ses performances de refroidissement et n'était donc pas vraiment intéressé d'acheter ne serait-ce que le plus petit des ventirads alternatifs, Patrick a décidé d'expérimenter avec le matos existant (ce qui est tout à son honneur).

En analysant la conception du Laminar RM1, il remarqua une différence importante avec le modèle supérieur (plus silencieux), le Laminar RH1, spécifiquement la présence sur ce dernier d'une sorte de collier/capot circulaire en plastique, à l'inverse du design ouvert en plastique du modèle pour les i7/i5/i3. Armé seulement de papier, il a donc décidé de reproduire cette conception avec ce dernier, une opération pas difficile, mais tout de même délicate, puisqu'il fallait bien évidemment faire attention à insérer le collier en papier de sorte que celui-ci ne puisse se faire toucher par le ventilateur. Et plutôt que de se contenter d'un essai, pour la science, Patrick Bene en a fait plusieurs en testant des colliers de plusieurs hauteurs différentes ! Voici ce que cela a donné :



Hauteur du collier Température CPU maximale Bruit relatif Sans 80°C +8 dB 1 pouce / 2,54 cm 85°C +0 dB 1,4" - 3,5 cm 82°C +1 dB 1,7" - 4,3 cm 80°C +2 dB 2" - 5,08 cm 80°C +4 dB 3" - 7,62 cm 80°C +8 dB

Expérience pour le moins intéressante ! Un simple collier de 1" serait donc suffisant pour atténuer le bruit, mais en contrepartie d'une augmentation plutôt importante de la température maximale du processeur. On voit aussi qu'insérer un collier de plus de 3" ne contribuera à rien du temps. Ainsi, le juste milieu fut le collier de 4,3 cm, permettant non seulement de conserver les mêmes températures, mais aussi de gagner 6 dB ! Pas mal, non ? Certes, il serait probablement mieux de tester la chose dans un environnement contrôlé avec un vrai protocole. Certains pensent aussi que le problème des colliers plus haut pourrait essentiellement être lié au matériel utilisé, à savoir du papier très fin, potentiellement à l'origine de battements ou vibrations. Il serait intéressant de voir si une solution plus rigide permettrait d'obtenir de meilleurs résultats.

Voilà, vous savez maintenant ce qu'il faut faire si l'expérience vous tente et que l'esthétique de la chose n'est pas un problème pour vous. Bien qu'aisée, il n'est pas dit que l'opération sera nécessairement sans risque, par exemple, que le papier se déforme et vienne bloquer le ventilateur. Bon, un tel incident se fera en principe bien vite remarquer.