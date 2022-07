Il se trouve qu'AMD et tous ses partenaires constructeurs de cartes mamans ASUS, ASRock, Biostar, GIGABYTE et MSI vont présenter certains de leurs futurs modèles AM5 à base de chipsets X670 et X670E le 4 août prochain à 18h dans le cadre de l'événement virtuel « Meet the Experts » organisé par AMD. Pas de mention de B650 ni de B650E, on peut en déduire que le milieu de gamme ne fera pas partie de cette fête (privée). Espérons qu'il ne s'agira pas juste d'un pur exercice marketing et d'un simple déballage et tripotage des futurs modèles, mais que les participants auront également l'opportunité de voir des cartes mères X670/X670E à l'œuvre, avec du Ryzen 7000 et de la DDR5 en action, et pourquoi pas du SSD NVMe PCIe 5.0 tant qu'à faire ! En tout cas, voici le programme de cet événement qui se déroulera pendant environ 60 minutes :

AM5 Ecosystem Solutions Socket : AM5 X670 Extreme and X670

AM5 X670 Extreme and X670 Flagship AM5 motherboards : Socket AM5 motherboard lineup, specifications, and features from ASUS, GIGABYTE, ASRock, MSI, and BIOSTAR

Socket AM5 motherboard lineup, specifications, and features from ASUS, GIGABYTE, ASRock, MSI, and BIOSTAR The Next Frontier of Ryzen™ Motherboards : How the Socket AM5 platform and AMD Ryzen™ 7000 Series processors deliver unbeatable performance

Enfin, si l'on en croit l'entête de la page d'enregistrement, l'accent sera mis sur les futurs flagship de la prochaine génération AM5, comme la X670E Valkyrie de Biostar, la MEG X670E Ace (mais où est donc passée la Godlike ?) de MSI, la ROG Crosshair X670E Extreme d'ASUS, la X670E Taichi d'ASRock et la X670E Aorus Xtreme de GIGABYTE. Même pas de X670 ?

Par ailleurs, vous aurez certainement vu passer la rumeur affirmant qu'AMD procéderait donc avec le lancement des Ryzen 7000 avant ou le jour même de cet évènement. Celle-ci se base en fait purement sur la petite phrase du début « Supporting the recent launch of AMD Ryzen 7000 Series processors » sur la page d'enregistrement pour les participants et qui sous-entendrait selon certains qu'AMD aura lancé les Ryzen 7000 avant ce jour. En ce qui nous concerne, la rumeur nous semble un peu beaucoup tirée par les cheveux et il parait assez improbable qu'AMD veuille se précipiter de la sorte et procéder à un tel lancement en plein été. Bien entendu, il n'y a pas vraiment de règles en la matière, les constructeurs font évidemment ce qu'ils veulent. On peut imaginer toute sorte de scénarii : simple typo dans la phrase ; volonté de lancer la gamme avant Raptor Lake, même si ce ne serait qu'un lancement-papier ; ou alors, c'est tout simplement qu'AMD considère que les Ryzen 7000 ont « techniquement » déjà été lancés depuis les présentations du CES 2022 et du Computex 2022...

Cela dit, à défaut d'un lancement des Ryzen 7000, espérons que l'on nous donnera tout de même un indice quant à la date du vrai lancement lors du Meet the Expert du 4 aout. En attendant, tout semble indiquer qu'il faille s'attendre à des vagues de cartes mères AM5 à partir de ce jour, officiellement, ou par l'intermédiaire de nouvelles fuites...