On a un début de réponse avec MSi. Ce dernier vient de qualifier un grand nombre de ses AIO existants comme étant compatibles avec l'AM5. Comme vous le savez, si AMD a modifié son socket, passant de 1331 broches sur le CPU PGA à 1718 broches sur la mobale au format LGA AM5, il devrait y avoir du matos qui devrait pouvoir refroidir les deux. C'est en tout cas la déduction que nous faisons du schéma donné par MSi.

Comme vous le voyez, ses AIO utilisant la backplate d'origine et les deux crochets de rétention sont compatibles, mais ceux qui nécessitent une contre plaque passant par les trous dans le PCB de la carte maman. On peut donc penser légitimement que ça sera le cas chez tous les fournisseurs d'AIO, que tous ceux qui passent par les 2 crochets seront OK, alors que ceux passant par le PCB seront KO. Cela implique également que les entraxes sont différentes entre AM4 et AM5, ce qui ne serait pas déconnant vu que les CPU en Zen 4 devraient être plus gros que ceux en Zen 3 et antérieur.

Il y a plein de marques qui utilisent ces crochets, chez Cooler Master, on est friand de ce système de fixation, qui est très pénible à installer, mais qui au final devrait faire le bonheur de leurs possesseurs, ceux désirant glisser sous Zen 4. On peut également s'attendre à ce que d'autres constructeurs rebadgeurs fassent de même dans les jours qui viennent. Pour l'instant, voilà les MSi qui passent sous AM5.

MEG Series

CoreLiquid S360 et S280



MPG Series

CoreLiquid K360, K360 v2, K240, K240 v2



MAG Series

CoreLiquid 240R v2 White, 240R v2, P240, C240

CoreLiquid 360R v2, P360, C360

CoreLiquid P280, C280