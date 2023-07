Molodoy chelovek ! T'en veux de mon Baikal-S ?

Oh, un sputnik à 48 cœurs ! Oui, vous avez bien lu, 48 cœurs... Mais des cœurs ARM évidemment. des Cortex-A75 pour être plus précis. Rappelez-vous nous vous en parlions déjà en 2022. Gravé en 16 nm, et affichant des fréquences de 2 GHz / 2,5 GHz, nous en avions jusqu'ici vu que des éléments proches de la théorie. Mais voilà que Baikal Electronics a re-dévoilé, via un média russe dont on vous laissera apprécier la fiabilité, ses performances face à la concurrence. Par concurrence, voyez un Xeon Gold 6230 — archi x86 — datant de 2019, gravé en 14 nm et doté de 20C / 40T moulinant à 2,1 / 3,9 GHz, ainsi qu'un Kunpeng 920-4826 de chez Huwawei toujours de 2019, gravé en 7 nm, doté lui de 48 cœurs ARM — archi TaiSHan v110 — avec une vitesse d'horloge de 2,6 GHz. Point de solution Epyc dans les forces en présence, en dépit du fait que la puce russophile avait été annoncée en janvier dernier comme étant un pendant à l'Epyc 7351 et à ses 16 cœurs... Zen 1.

Coucou, c'est moi le BE-S1000

Bon et donc, des performances ? Sur une base de benchmarks savamment sélectionnés — ça nous rappelle les benchmarks des présentations des nouveaux CPU ou GPU avec leurs benchs à tendance optimisée et surtout leurs échelles de comparaison mystiques, mais en pire — et sans aucune précision sur les plateformes utilisées ni leurs environnements respectifs, ils restent évidemment approximatifs ; c'est le moins que l'on puisse dire.

Ainsi sur CoreMark, le sputnik se fait bananer par le Kunpeng 920 de 13 % en single-thread et de 23 % en multi-threads ; sur Linkin Park Linpack (ici en v2.3) qui est peut-être l'indice le plus pertinent à prendre en compte, Le Xeon met tout le monde d'accord avec 849 GFLOPS au compteur et colle la misère aux deux autres puces ARM, bien que le sputnik (353 GFLOPS) reste légèrement plus performant que le Kunpeng (327 GFLOPS). Allez pour rire encore un peu un pet de décompression (où les chiffres ou indices sont plus flatteurs qu'en compression) 7-zip ou là pour le coup, sputnik est ~75 % moins performant que le Kunpeng, mais ~65 % plus performant que le Xeon.

On se moque, on se moque, mais néanmoins la mise au point semble vouloir continuer d'avancer, ce qui ne sera pas sans rappeler les bonnes vieilles heures de la confrontation des blocs de la guerre froide, qu'il s'agisse de la première du nom, ou de l'actuelle. Bien que Baikal Electronics semble encore à un gros paquet d'encablures pour espérer concurrencer du Intel ou de l'AMD, en tout cas sans recourir à une centrale nucléaire du multi-sockets, les travaux seraient d'ores et déjà amorcés sur un Baikal-S2, gravé en 6 nm et embarquant des cœurs Neoverse-N2, architecture notamment utilisée sur les puces Grace de NVIDIA, propulsé à 3 GHz et travaillant en DDR5.

Pour rappel, la Russie annonçait en 2014 vouloir dé-équiper son parc informatique employé dans l'administration et les armées de toute pièce de silicium en provenance du pays de hamburger ou des alliés ; et ainsi tracer une certaine idée de souveraineté hardware, en dépit du fait que les microarchitectures utilisées soient sous licence et que Baikal Electornics soit fabless. D'ailleurs, TSMC ne produisant plus pour la Russie du fait des sanctions internationnales qui sont imposées à cette dernière, on se demande, si toutefois les puces existent vraiment, où elles sont fabriquées.

On croyait qu'il n'y avait plus de chips en Russie ?