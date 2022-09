Tel un Puff Daddy qui a changé 10 fois de pseudo au gré de ses déséquilibres mégalomanes, le twittos KittyYYuko ex KittyCorgi a publié une photo de la RTX 4080 Founders Edition. Comment savons-nous que c'est une FE ? Simplement parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une RTX 3090, avec son très gros moulins occupant tout son espace. Dans son sachet translucide, on a du mal à voir si elle est double ou triple slot. Compte tenu de son TDP supposé de 340 W, on espère qu'elle sera triple slot, ce ventirad faisant des merveilles (hors pads thermiques de mauvaise qualité) sur la RTX 3090, bien plus que sur RTX 3080 et que la RTX 3080 Ti.

Il y a cependant une chose qui intrigue : la police d'écriture de RTX 4080. Elle est différente de celle utilisée d'habitude par le caméléon, avec un design qui a perdu son côté anguleux pour quelque chose de plus arrondi. Cependant, NVIDIA, qui a refait une partie de son site, arbore également cette nouvelle police sur sa page d'accueil entre autres choses. Du coup, cet élément tendrait à confirmer que nous ne sommes pas en présence d'un fake, même le logo NVIDIA gravé dans la branche du "8" en magnésium est présent, à hauteur du connecteur PCIe.

Pour ceux qui l'ignorent, les specs préliminaires officieuses de la carte sont un GPU Lovelace AD103-300, 9728 cuda cores FP32, 16 gigots de GDDR6X à 23 Gbps sur bus 256-bit. La date de lancement est inconnue, mais le caméléon devrait en dire plus à la GTC 2022 qui se tiendra du 19 au 22 septembre selon l'aveu même de son patron Jensen.