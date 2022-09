Revenons quelques années en arrière si vous le voulez bien. En juin 2016, NVIDIA lancé ses GTX 1070 et 1080, génération Pascal, avec les performances et specs que nous connaissons bien à présent. Un an plus tard, AMD sort la concurrente supposée de la GTX 1080 avec la RX Vega 64, la RX Vega 56 s'attaquant plutôt à la GTX 1070. Plusieurs années plus tard, ce qui nous amène en 2022, et quelques poignées de pilotes passées, voilà l'occasion de refaire un test. C'est Techspot qui l'a fait. À l'époque, la GTX avait, dans nos tests, une avance de 10 % en QHD sur notre panel. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ?

Selon notre confrère qui a mené les tests en FHD et QHD, le rapport de force s'est inversé, la Vega menant le bal à présent, la GTX étant 3 et 5 % plus lente par ordre croissant des définitions. En revanche, on observe des comportements très disparates, sur certains titres, la GTX s'avère plus de 40 % plus véloce, et dans d'autres c'est la Vega qui s'impose avec la même marge.

Pour autant, il convient de tempérer cette victoire, en rappelant que ce n'est que depuis quelques mois qu'AMD a délivré son pilote miracle DX11, ce qui a permis à la Vega de reprendre certainement la main, les gains étant assez forts sur Radeon depuis cette version. Les autres pourraient également arguer que depuis 2016, les clients des GTX Pascal ont pu profiter de perfs maximales, sans avoir à "sacrifier" un peu de performance du fait d'un suivi pilote plus régulier. Enfin, les plus sages admettront que 3 à 5 %, c'est parfaitement invisible sur un même jeu, mis côte à côte, difficile de dire dans 95 % des cas qui est qui. Une chose est sûre, même 6 ans après leur introduction, les cartes sont encore et toujours des concurrentes qui se collent au slip !