Lisa SU l'a confirmé lors de la conférence tenue pour dévoiler les chiffres de la boite dont elle a la gouvernance : Ryzen 7000 arrivera durant Q3 2022, donc fin septembre au plus tard. Si vous vous souvenez, AMD avait tenu une présentation en Chine où on voyait le 15 septembre comme date de lancement, eh bien WCCFTech a la certitude d'avoir le calendrier Raphael entre ses mains. Le 29 août, AMD tiendrait une conférence pour annoncer ses puces. C'est là que nous devrions avoir la énième confirmation que les Ryzen 5 7600X, 7 7700X, 9 7900X et 7950X sont les processeurs qui constituent le premier jeu du catalogue. AMD l'avait plus ou moins confirmé sur son site officiel avant de faire marche arrière, ce qui est, là aussi, un signe que c'était une bourde.

Ensuite, les revues, tests et autres joyeusetés seraient disponibles à vos yeux affutés à partir du 13 septembre. Et enfin, le 15 septembre, il serait possible d'acheter en boutiques les précieux sésames, du moins si les tests vous ont convaincu ou que vous n'en pouvez plus de votre vieille machine, ou simplement parce que vous êtes geek dans l'âme et que vous aimez essayer les dernières nouveautés, il y en a pour tous les goûts et tous les scénarios. Rappelez-vous également qu'AMD va expliquer, avec ses partenaires, les catalogues de cartes maman demain, et que nous avons déjà eu des fuites chez MSi, ASRock. Ça approche !