Après la récente bataille de NUC Pro de chez ASRock et les fuites des Serpent Canyon, les versions moins encombrantes, mais toujours à haute performance des mini-PC d’Intel, voilà qu’une annonce officielle est enfin de sortie : les NUC 12 Pro rejoigne la famille ! Répondant au nom de code de Wall Street Canyon, il s’agit de machines carrées de 4 pouces complémentant les NUC Extreme en revenant au format sans GPU et au CPU issu du monde mobile.

Cette fois-ci, deux boitals sont proposés : une version fine et une plus grande, la seule différence résidant dans le support supplémentaire d’un disque de 2,5 » pour le second. Au niveau du proco, trois modèles sont de mise : soit l’i3-1220P (2 +8 cœurs, iGPU Xe à 64 EU), soit l’i5-1240P (4 +8 cœurs/80 EU) ou le plus performant i7-1260P (6 +8 cœurs/96 EU). Pour le reste, la mobale est identique : deux slots DDR4 SO-DIMM pour un support de 64 Gio de RAM maximum — tant pis pour la DDR5 — deux ports Thunderbolt 4 (uniquement sur les déclinaisons les plus couillues) si jamais vous souhaitez un GPU externe ou une joyeuseté du genre, deux port l’HDMI 2,0 b, de l’Ethernet 2,5 G, 3 ports USB 3,2 Gen 2 dont deux en façade, 1 port USB 2.0, du WiFi via un module AX211 et de quoi placer 2 SSD M.2 PCIe en interne.

Un PCB bien chargé pour faire tenir tout ce beau monde !

Voilà qui devrait faire le bonheur des amateurs de petites machines puissantes, typiquement pour un client léger ou un mini-serveur dans les cas où un Pi deviendrait insuffisant. Au niveau du prix, le modèle de base (i3, 4 Gio de RAM et 256 Gio de SSD) se négocie à 749 $, auquel il faudra y rajouter une centaine de brouzouf pour passer à un i7. Sympathique ? (Source : VideoCardz