Le prochain écran flagship de Samsung avait fait son p'tit effet lors du CES 2022 et il se trouve qu'il va prochainement être lancé par le fabricant. Oui, c'est bien de l'immense Odyssey Ark dont il est question ici, cet écran de PC de 55 pouces incarnant la fusion ultime entre le monde des TV et des moniteurs gaming ! Il faut dire que l'écran avait marqué les esprits avec sa grande dalle très incurvée, mais aussi sa « flexibilité », l'écran pouvant être pivoté à 90° en mode portrait, ce qui n'est pas commun du tout avec les engins de ce calibre. Voyez plutôt :

Ainsi tourné, l'Odyssey Ark domine l'utilisateur et n'est pas loin de lui passer au-dessus de la tête. On serait tout de même bien curieux d'en savoir ce qu'en pensent ostéopathes et physiothérapeutes, mais on croit déjà entendre des mains se frotter d'ici. Bon, cela dit, rappelons qu'il sera dans cette position en mesure de simuler 3 écrans de 31 pouces, ce qui saurait assurément se montrer utile avec certains usages. Sa taille lui permettra aussi d'afficher jusqu'à 4 contenus différents (et de sources différentes) côte à côte verticalement. Autrement dit, l'Odyssey Ark pourra aisément (et avantageusement ?) remplacer une installation multiécran.

Samsung avait été très avare sur les détails pendant le salon et n'avait pas laissé filtrer grand-chose. Heureusement, alors que son lancement s'approche, la page produit a enfin été mise en ligne, plus de détails (techniques et marketing) sont désormais connus sur celui que l'on pourra également nommer (L)S55BG970NU(XEN) et que nous allons donc résumer pour vous dans un tableau ci-dessous. Enfin, figurez-vous que l'écran a également déjà été référencé par au moins deux revendeurs outre-Rhin, dont Amazon.de, ce qui nous permet d'avoir une p'tite idée de l'ordre de grandeur du prix, Samsung n'ayant pas jugé bon de partager un tarif officiel pour l'instant malgré les requêtes, mais en gardant toutefois aussi à l'esprit qu'il s'agit ici de précommandes. D'ailleurs, officiellement, celles-ci pourront démarrer le 24 aout et Amazon.de mentionnait même initialement une disponibilité à partir du 1er octobre - mais ce n'est plus le cas maintenant.

Bon, il est clair que l'Odyssey Ark est un téléviseur refoulé et ne voulant pas l'admettre. L'absence de DisplayPort renforce d'ailleurs beaucoup cette impression. On regrettera d'ailleurs toujours autant l'absence du DisplayPort 2.0 sur un écran lancé maintenant, d'autant plus quand celui-ci en aurait tout de même bénéficié. Malgré tout, l'Odyssey Ark n'en reste pas moins un sacré engin, franchement atypique et pas inintéressant, ne serait-ce que pour l'aspect technique ! Vivement les tests ! (Source : Samsung, Computerbase)