Après des mois de tergiversations, de rumeurs contradictoires, NVIDIA a fini par lancer une RTX 3080 dotée de 12 Gio de VRAM en janvier dernier. Par rapport à la même dotée de 10 Gio, on observe quelques changements : 256 cuda cores FP32 de plus, 2 RT cores, 8 tensor cores, une fréquence de base plus élevée de 180 MHz, et bien sûr un bus mémoire plus large, passant de 320 à 384-bit, pour une bande passante glissant de 760 à 912 Go/s. Et pourtant, alors que la pénurie et les stocks vides s'amenuisaient, NVIDIA a décidé la fin de ce GPU basé sur un GA102 castré il y a deux mois.

Finalement, devant son stock colossal de GA102, le caméléon aurait décidé de reproduire la RTX 3080 12 Gio, afin de faciliter l'écoulement des stocks, en vue de faire place nette à Lovelace. Cette info vient de MEGAsizeGPU, mais elle avait déjà été abordée il y a quelques semaines à peine. Le caméléon n'a rien dit ni confirmé, mais la disparition des RTX 3080 12 Gio des rayons des VPC était une preuve de son arrêt, il faudra surveiller les stocks, et il n'est pas impossible que le caméléon fasse de ce modèle un porte-étendard de son "restock and reload" bientôt.