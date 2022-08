Dans le catalogue MSi, la série GODLIKE occupe le segment le plus haut. C'est sans surprise qu'on se rend compte que la X670E GODLIKE remplira le même objectif pour les Ryzen 7000 comme les autres cartes l'ont fait pour les générations antérieures de CPU. Nous avons droit aux schémas détaillés, et aux listings des caractéristiques.

Premièrement, nous avons 24+2+1 VRM, qui sont de 105A pièce, donc du gros étage d'alimentation qui ne trompe guère sur la nature gloutonne de Raphael, dont le PPT de 230 W devrait facilement exploser en cas d'overclocking manuel sur tous les coeurs, au-delà des specs voulues par AMD. On observe 4 slots de DDR5, et 4 slots M.2 dont un vertical. Autre détail amusant, le X670E, qui est un double X670, possède forcément 2 puces, tandis que 3 slots visuellement PCIe x16 sont présents, tous en PCIe 5 puisque c'est un requis du X670E. Le découpage sera comme suit : x16/x0/x4 ou x8/x8/x4, ce qui implique que le slot 1 aura 16 lignes maxi, le slot 2 en aura 8 et le slot 3 en aura 4.

Le réseau est confié à une puce Intel I225V, à la norme de 2.5 GbE, mais aussi une 10 GbE associée à une puce Aquantia AQC113. Il y aura du WiFi 6E via une carte M.2 préinstallée, et de la ratoune bleue 5.2. Le son est pourvu par une puce Realtek ALC4082 avec un ampli ESS ES92080AQ. De la grosse saucisse donc, bien épaisse, bien chère à n'en pas douter, mais équipée pour passer les années sans encombre ! MSi avait déjà montré 4 cartes X670E, pour rappel. (Source)