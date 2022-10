Si le NDA avait lieu le 11 octobre, la mise en vente réelle des cartes RTX 4090 a débuté hier. C'était une raison suffisante pour lancer ses pilotes GeForce 522.25, les premiers publics de la branche R520. Il apporte également le support optimal pour les jeux à DLSS comme Gotham Knights, Uncharted et Dakar Desert Rally. En outre, le DLSS 3 est pris en charge pour les jeux que nous avons testés dans notre article, plus Justice, Loopmancer, Bright Memory Infinite, SUPER PEOPLE, et Spider-Man Remastered.

Il corrigé aussi quelques bugs : les perfs étaient moindres qu'attendues avec MSi AFterburner, Tiny Tina's Wonderlands affichait des textures corrompues, et l'Unreal Engine 5.1 plantait lorsque le path tracing était activé. Et zou !