Alors que le Steam Deck confirme son succès, il est de bon ton de noter que ça bouge quand même pas mal au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) cette semaine. Les nouveautés, les DLC, les sorties sur Steam... et toujours ce bon vieux Elden Ring qui fait de la résistance, ce qui est quand même une performance plutôt honorable, mine de rien. Non vraiment, une belle semaine, ça fait zizir comme dirait... bah personne en fait, personne ne dit plus ça depuis 2004.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 24

Semaine 23 Semaine 22 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Final Fantasy VII Remake Intergrade

V Rising V Rising 3 Chivalry 2 Call of Duty: Modern Warfare II Elden Ring 4 Monster Hunter Rise Elden Ring Valve Index VR Kit 5 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Valve Index VR Kit Sea of Thieves 6 Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) It Takes Two No Man's Sky 7 Elden Ring Sea of Thieves It Takes Two 8 V Rising The Quarry FIFA 22 9 The Quarry Stray Sniper Elite 5 10 Starship Troopers: Terran Command Call of Duty: Modern Warfare II Stray

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on assiste à un scénario habituel avec la dernière sortie ayant profité d'un bon marketing fait son trou, et en l'occurrence il s'agit ici de The Quarry, également toujours présent dans les ventes Steam d'ailleurs. On notera également les jeux de vélo qui tente une échappée, les sorties coïncidant avec les beaux jours et l'envie qu'ont certains de voir pédaler les autres.