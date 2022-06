Lors de son Analyst Financial Day, AMD a parlé, plutôt de manière prolixe si on regarde son Computex, de ses CPU à venir et ses GPU. RDNA 3 est le prochain saut sur le segment des cartes graphiques. On sait très peu de choses au final, les rumeurs parlaient d'un design MCM pour NAVI 31 et 32, et monolithique pour NAVI 33. AMD confirme bien la présence de chiplet amélioré, ce qui laisse penser qu'il y aura au moins deux de ces bousins au sein des cartes, autrement AMD aurait parlé de die ou de GPU directement. Le procédé de gravure choisi sera le N5 signé très certainement TSMC. Afin d'améliorer les performances, les Compute Unit, c'est-à-dire les regroupements d'unités de calcul qui se partagent le cache, la VRAM, etc, seront réorganisés, le pipeline subira lui aussi des optimisations. Il y aura de la nouvelle mémoire cache, le fameux Infinity Cache qui a permis, entre autres choses, à AMD de recoller de manière magistrale aux performances pures en rastérisation.

Sans connaitre les consommations, sujet épineux, AMD annonce plutôt un gain du rapport performance/watt supérieur à 50 %, ce qui signifie que pour une même enveloppe thermique donnée entre RDNA 2 et RDNA 3, ce dernier offrirait 50 % de performance en plus. Cela est très logique et va de pair avec la baisse de la finesse de gravure.

Le géant rouge a aussi parlé de RDNA 4, cela montre que la firme est déjà au travail pour le successeur de RDNA 3, en général il faut 4 années pour élaborer un GPU, AMD a présenté une timeline qui tire vers 2024 pour RDNA 4, ce qui est logique compte tenu du fait que chaque génération de GPU dure 2 ans à peu près. C'est déjà une annonce intéressante, puisque jusque là, la bande à Lisa avait uniquement communiqué sur ses CPU.