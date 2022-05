Alors que les dates semblent incertaines en ce qui concerne les cartes graphiques dédiées pour PC de bureau des bleus, voilà (enfin) qu’un premier timide test se pointe concernant une Intel ARC mobile. Réalisé sous portes closes au campus de Portland, ce sont pas moins de 5 laptops différents reprenant le design du MSI Summit E16 Flip Evo, mais boostés à la sauce A370M, qui ont été mis à l’épreuve. Sachant que la date officielle de sortie des ces GPU était censée être le 30 mars et qu’aucun autre test ne s’est pointé à l’horizon, on ne peut pas dire que l’optimisme soit de mise quant à la disponibilité… bref, passons outre, et regardons du côté des performances.

Testé face à un modèle de référence Xe, un HP Spectre x360 représentant l’interprétation sauce mobilité de la RTX 3050, un Vivobook mieux aéré, toujours sauce RTX 3050, ainsi qu’un MSI GF76 Katana et un Nitro 5 de chez Acer histoire de faire figurer de la RTX 3050 Ti et de la RTX 3060 dans le classement, la A370M se place en moyenne au niveau de la petite RTX 3050 — y compris en Ray Tracing sur Metro Exodus… et c’est est à peu près tout au niveau des conclusions. Il faut dire qu’avec un temps total d’un peu plus d’une heure passé en compagnie du bousin, difficile de tenir rigueur de la quantité limitée de 5 benchmarks présents chez notre confrère. Notez cependant que le delta est conséquent avec la partie graphique intégrée Xe, (entre 50 % et 100 % de gains !) témoignage de la limitation de la DDR pour les tâches de rendue 3D.

À la vue de ces chiffres, que penser ? Tout d’abord, il convient de rappeler que l’A370 n’est pas la plus petite des Intel ARC, puisque c’est à l’A350M (qui n’est autre que la partie Xe d’Alder Lake sans CPU) que revient le job. Au-dessus, trois autres modèles sont à l’appel : la A550M, la A730M et la A770M. Autant dire qu’une place coude à coude avec la RTX 3050 est tout à fait respectable, bien que loin de la claque révolutionnaire que le marketing nous avait décrite. Reste à voir ce qu’il en sera côté tarif et disponibilités, même si nous allons clairement devoir prendre notre mal en patience pour ce dernier point ! (Source : VideoCardz)