AMD a libéré un nouveau microcode valable pour tous ses processeurs Ryzen depuis le début, même ceux de la génération Zen, aka les Ryzen 1000, ce qui est pour le moins surprenant et un peu inhabituel. La dernière mise à jour du microcode pour Zen, Zen+ et Zen 3 (« fam17h ») chez AMD remontait tout de même à décembre 2019. On remarquera que la taille augmente sensiblement en passant pour l'occasion de 6476 à 9700 bytes, tandis que celle du microcode pour Zen 3 (« fam19h ») reste inchangée par rapport la mise à jour précédente du 14 février dernier. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune explication et l'on ne sait absolument pas ce que fait cette nouvelle révision du microcode des Ryzen, ce qui ne sort toutefois pas l'ordinaire, AMD n'ayant pas pour habitude de partager de changelog pour ce genre de màj.

De telles opérations ne sont évidemment pas rares, elles peuvent avoir lieu plusieurs fois par an pour corriger des bugs ou améliorer certains trucs, mais passent généralement inaperçues. La chose avait toutefois beaucoup fait parler d'elle à l'époque de la découverte des vulnérabilités Meltdown et Spectre, puisque ce fut l'une des solutions utilisées pour corriger certaines faiblesses en matière de sécurité (hélas, parfois aux dépens des performances). Aujourd'hui, la distribution se fait habituellement via une nouvelle mise à jour du BIOS/UEFI de la carte mère par les constructeurs partenaires, la méthode de distribution via Windows ne serait à ce jour plus tellement utilisée. Pour les linuxiens, le partage peut aussi être effectué via le kernel Linux.

Bref, comme AMD ne dit rien à ce sujet, on ne peut malheureusement que spéculer. On peut par exemple imaginer qu'AMD a décidé de faire profiter ses CPU plus anciens des mises à jour et améliorations accumulées depuis tout ce temps. Il n'est pas à écarter non plus qu'il y ait également un volet « sécurité » dans ce nouveau microcode. Après tout, plusieurs vulnérabilités - tantôt suspectées, tantôt confirmées - furent découvertes aussi chez AMD ces dernières années. Cependant, la mise à jour du microcode étant désormais majoritairement conditionnée à celle de l'UEFI, il reste à voir si les Ryzen les plus anciens montés sur des mobales peu ou plus supportées pourront réellement en profiter. Accessoirement, il serait également intéressant de voir si ce microcode a un impact quelconque sur les performances à l'usage. (Source)